70 năm trước, cụ bà Lại Quế Anh ở huyện Tam Đài, tỉnh Tứ Xuyên phải tha hương chạy nạn đến huyện Chu Chí, tỉnh Thiểm Tây. Tại đây, cụ bà lập gia đình và sinh con gái là Triệu Cẩu Hà.

Những năm 1960, cụ Lại từng trở về quê 1 lần rồi từ đó đến khi qua đời không thể quay lại thêm lần nào. Được đoàn tụ với người thân ở quê nhà trở thành tâm nguyện lớn nhất của cụ bà lúc sinh thời, trang QQ đưa tin.

Bà Triệu Cẩu Hà nay đã 70 tuổi luôn mong nhớ họ hàng ở Tứ Xuyên và muốn thay mẹ hoàn thành tâm nguyện dang dở ấy.

Anh Nhâm - con trai bà Triệu Cẩu Hà cho biết, thấy mẹ tuổi càng cao càng đau đáu chuyện tìm người thân nên anh đã gửi thư cầu cứu tới công an huyện Tam Đài thông qua nền tảng quản lý hành chính trực tuyến, mong được hỗ trợ tìm họ hàng cho mẹ.

Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt của gia đình anh Nhâm. Ảnh: QQ

Trong thư, anh cung cấp nhiều manh mối về gia đình bên ngoại: bà ngoại là chị cả, trong nhà có hai em gái, trong đó người em út từng cùng bà sang Thiểm Tây sinh sống. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an huyện Tam Đài lập tức giao cho “Phòng công tác chống buôn người và tìm thân nhân” xác minh.

Ban đầu, cảnh sát tra cứu dữ liệu hộ tịch nhưng không tìm được ai trùng khớp với các thông tin liên quan đến cụ bà Lại Quế Anh. Việc tìm kiếm từng rơi vào bế tắc.

Sau đó, anh Nhâm tiếp tục cung cấp thêm thông tin về người dì từng làm Chủ nhiệm Hội Phụ nữ tại xã Tiên Phong, một địa danh cũ ở Tam Đài. Từ manh mối này, cảnh sát khoanh vùng tìm kiếm tại thị trấn Thạch An.

Trong suốt 1 tháng, lực lượng chức năng nhiều lần đến các thôn, xã gặp cán bộ địa phương, tìm gặp người cao tuổi trong làng và đối chiếu gia phả họ Lại để xác minh từng manh mối.

Bước ngoặt xuất hiện khi anh Nhâm gửi cho cảnh sát chứng minh thư cũ cùng ảnh của người dì út Lại Tất Hội.

“Chúng tôi mang chứng minh thư cũ đến nhờ các cụ cao tuổi trong làng nhận diện, cuối cùng xác nhận ông Lại Minh Hổ chính là em họ của bà Triệu Cẩu Hà”, đại diện Phòng công tác chống buôn người cho biết.

Chiều 22/5, anh Nhâm lái xe đưa bố mẹ cùng vợ con vượt quãng đường gần 9 tiếng từ Thiểm Tây tới Tam Đài để nhận lại họ hàng.

“Vừa xuống cao tốc, mẹ tôi đã đỏ hoe mắt. Bà nói mỗi khi tiến gần quê cũ hơn một chút thì nỗi nhớ người thân lại càng mãnh liệt hơn”, anh Nhâm kể.

Theo anh, mẹ mình đã thức dậy từ 4h sáng để chuẩn bị cho chuyến đi đặc biệt này. Suốt hành trình dài, bà gần như không ngủ mà liên tục kể cho con cháu nghe về quê hương qua những câu chuyện từng được mẹ truyền lại.

Khi đến đồn công an Thạch An, gia đình ông Lại Minh Hổ đã chờ sẵn từ sớm. Gặp lại những người thân chưa từng biết mặt, cả hai bên đều bật khóc.

Sau buổi nhận họ hàng ngắn tại đồn công an, gia đình anh Nhâm được đưa về nhà ông Lại Minh Hổ. Để chào đón cuộc đoàn tụ sau nhiều thập kỷ, họ hàng từ Trùng Khánh, Thành Đô, Miên Dương… cũng trở về đông đủ. Gia đình còn chuẩn bị 5 bàn tiệc quê để tiếp đón.

“Dù lần đầu gặp mặt nhưng cảm giác vô cùng thân thiết”, anh Nhâm chia sẻ và cho biết gia đình sẽ xin nghỉ dài ngày vào dịp hè hoặc nghỉ xuân để cùng mẹ trở về Tam Đài thăm họ hàng nhiều hơn.

“Họ hàng càng qua lại thì càng thêm thân”, anh nói.