Trầm cảm sau sinh

Tại TPHCM, mẹ bỉm Huyền Trang là chủ một cơ sở chuyên chăm sóc mẹ và bé sau sinh. Thế nhưng phía sau hình ảnh một người phụ nữ tận tâm với nghề là câu chuyện của một người mẹ đơn thân từng trải qua những biến cố hôn nhân.

Chị Trang chuyên chăm sóc mẹ và bé sau sinh

Tại chương trình Gõ cửa thăm nhà tập 286, chị Trang cho biết mình kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Việc lập gia đình quá vội vàng khiến cuộc sống hôn nhân của chị sớm gặp nhiều sóng gió.

Không lâu sau khi về làm dâu, chị và gia đình chồng bắt đầu nảy sinh những bất đồng. Ban đầu, chồng vẫn quan tâm, chăm sóc vợ nhưng sự quan tâm ấy dần thưa đi, đặc biệt sau khi chị sinh con.

Chị kể: “Trong thời gian ở cữ, tôi gần như không nhận được sự quan tâm từ chồng. Gia đình chồng cho rằng trong tháng, hai vợ chồng không nên ở cùng nhau vì sợ có thai.

Vì vậy, tối nào chồng tôi cũng về ngủ ở nhà bố mẹ ruột, để tôi một mình chăm con nhỏ. Dù mới sinh, tôi vẫn phải tự lo cho bản thân và chăm con.

Đến lần sinh thứ hai cũng như vậy. Con quấy khóc, vào giai đoạn khủng hoảng cũng chỉ có một mình tôi chăm. Khi đi làm, tôi thấy ai sau sinh, đang chăm con cũng được chồng bên cạnh chia sẻ, hỗ trợ nên tủi thân lắm”.

Chị Trang rơi nước mắt khi nhớ đến thời gian ở cữ phải chăm sóc con một mình dẫn đến trầm cảm sau sinh

Sự buồn tủi và mệt mỏi kéo dài khiến chị Trang rơi vào trầm cảm sau sinh, phải điều trị tại bệnh viện chuyên khoa tâm thần. chị kể, giai đoạn ấy, gần như chiều nào tan làm, chị cũng tìm một góc để ngồi khóc một mình.

Chị khóc nhiều đến mức viêm mắt, sốt cao. Khi cơ thể kiệt quệ, chị phải tự lái xe vào bệnh viện cấp cứu.

Trong khi đó, chồng chị không hề hay biết vợ đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tinh thần. Điều đó khiến chị càng thêm tuyệt vọng và dần không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này.

Tìm lại chính mình

Sau khi xuất viện, chị Trang quyết định ly hôn để tập trung vào công việc và nuôi dạy 2 con nhỏ. Chị cũng xin nghỉ việc ở một bệnh viện lớn, nổi tiếng của TPHCM để ra ngoài làm.

Ban ngày chị đi làm, đêm đi học để có đủ bằng cấp mở cơ sở riêng. Vì vừa làm vừa học, chị gửi con cho bố mẹ đẻ chăm sóc.

Bà Lập (59 tuổi, mẹ chị Trang) cho biết, chứng kiến con gái trải qua cuộc hôn nhân không êm đềm, bà rất đau lòng. Vì vậy khi con ly hôn, nghỉ việc, đi học để tìm lại chính mình, vợ chồng bà đồng lòng ủng hộ, hỗ trợ hết mình.

Bà Lập mong muốn con gái đi thêm bước nữa để có được hạnh phúc

Mỗi ngày, chồng bà chịu trách nhiệm đưa, đón các cháu ngoại đi học. Bà Lập ở nhà lo cơm nước, dạy các cháu để con gái yên tâm đi học, đi làm.

Được bố mẹ giúp đỡ, chị Trang yên tâm làm việc, vượt qua khó khăn, bệnh tật. Sau một thời gian, công việc tiến triển tốt, chị mở trung tâm chăm sóc mẹ và bé sau sinh, được các mẹ bỉm tin tưởng, sử dụng dịch vụ.

Thấy công việc của con phát triển, bà Lập rất vui. Tuy nhiên, bà vẫn mong con gái gặp được người biết yêu thương, chăm sóc mình để đi thêm bước nữa.

Chị Trang cho biết, bản thân cũng mong có được hạnh phúc nhưng vẫn sẽ ưu tiên việc chăm sóc, nuôi dạy 2 con.

Cuối chương trình, chị khuyên các mẹ bỉm sữa sau sinh nên thoải mái, thư giãn tinh thần khi chăm con nhỏ để không bị stress dẫn đến trầm cảm.

