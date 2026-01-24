Theo thống kê từ 192 nhân sự có thông tin chính thức về quê quán (8 nhân sự chưa cập nhật thông tin), có 25 ủy viên Trung ương quê ở Ninh Bình.

Danh sách ủy viên Trung ương quê Ninh Bình trải đều ở các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, Chính phủ, Quốc hội, khoa học - công nghệ và các địa phương.

Nhiều vị trí then chốt có thể kể đến như Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an.

Ngoài ra, nhiều ủy viên Trung ương quê Ninh Bình đang giữ cương vị bí thư, chủ tịch tại một số tỉnh.

20 ủy viên Trung ương đến từ quê hương Hưng Yên, trong đó có nhiều người giữ trọng trách đặc biệt quan trọng như Tổng Bí thư Tô Lâm; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Tư pháp; ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Tổng Bí thư Tô Lâm quê tỉnh Hưng Yên.

18 ủy viên Trung ương quê ở Hà Nội đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong quản lý kinh tế, tài chính, ngoại giao và chính quyền đô thị như: ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao; bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Tài chính; ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM.

Số ủy viên Trung ương đến từ mảnh đất Nghệ An có 17 người, phân bổ rộng ở các khối Đảng, Chính phủ, Quốc hội, khoa học - xã hội, quốc phòng. Tiêu biểu như bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng; ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương…

Theo thống kê, có 12 người quê Hà Tĩnh trong danh sách ủy viên Trung ương, tập trung chủ yếu ở các cơ quan Đảng, kiểm tra - giám sát, đào tạo lý luận và lãnh đạo địa phương. Các gương mặt tiêu biểu gồm ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quê Hà Tĩnh. Ảnh: Phạm Thắng

Ngoài ra, trong các ủy viên Trung ương mới được bầu có 11 người ở Phú Thọ, 10 người ở Hải Phòng. Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có 8 người quê ở Vĩnh Long, trong đó có cán bộ sinh năm 1980. Sáu ủy viên Trung ương khóa 14 đến từ quê hương Đà Nẵng.

Số ủy viên đến từ Bắc Ninh, Cà Mau, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Thanh Hóa, TPHCM: mỗi địa phương 5 người. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn quê ở Cần Thơ, còn Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TPHCM đều quê Tây Ninh.

Ông Trần Thanh Mẫn quê TP Cần Thơ. Ảnh: Phạm Thắng

Các ủy viên Trung ương khóa mới có quê ở các tỉnh An Giang, Gia Lai, Quảng Trị, mỗi tỉnh có 4 người; Huế, Lào Cai, Thái Nguyên, mỗi địa phương có 3 người; Khánh Hòa có 2 người. Còn lại, số ủy viên Trung ương quê ở các tỉnh Đắk Lắk, Điện Biên, Đồng Tháp, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Sơn La, Tuyên Quang, mỗi địa phương có 1 người.