Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cho rằng việc Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư thêm một nhiệm kỳ thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với những đóng góp to lớn về trí tuệ, công lao, kinh nghiệm phong phú của Tổng Bí thư Tô Lâm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua.

Lãnh đạo Lào chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 Đảng Cộng sản Việt Nam, sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam, quyết định và đề ra phương hướng phát triển đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới, nhất là định hướng tư duy chiến lược, tầm nhìn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tin tưởng dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh do Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu, toàn Đảng, toàn dân Việt Nam sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội 14 đề ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân, trong chuyến thăm Lào tháng 12/2025. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo Lào khẳng định cùng với Tổng Bí thư Tô Lâm và ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục gìn giữ, bảo vệ, nâng niu và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái và mãi mãi vững bền.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào rất mong chờ sớm được gặp Tổng Bí thư Tô Lâm tại Việt Nam để tiếp tục cùng nhau trao đổi, thảo luận đề ra phương hướng tổ chức triển khai gắn kết chiến lược giữa hai nước Lào-Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, cùng vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng khi Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và với danh nghĩa cá nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhiệt liệt chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và tập thể lãnh đạo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa mới.

Ông Tập Cận Bình cho rằng, từ Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định theo con đường hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình, kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, đoàn kết, lãnh đạo nhân dân đạt nhiều thành tựu to lớn; vai trò và ảnh hưởng quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao.

Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội 14, đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam, sẽ cổ vũ và thúc đẩy sự phát triển của phong trào xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ lãnh đạo nhân dân Việt Nam đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, thúc đẩy sự nghiệp của Đảng và Nhà nước Việt Nam đạt nhiều thành tựu mới, to lớn hơn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu.

Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa, là Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chia sẻ sự trân trọng quan hệ hai Đảng, hai nước Trung Quốc - Việt Nam, sẵn sàng cùng Tổng Bí thư Tô Lâm tăng cường trao đổi chiến lược, phát huy tình hữu nghị truyền thống, kiên định thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, dẫn dắt hợp tác chiến lược toàn diện và việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam không ngừng đạt nhiều thành quả to lớn.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam tháng 4/2025

Thay mặt nhân dân Vương quốc Campuchia và nhân danh cá nhân, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp tiếp tục chức vụ Tổng Bí thư.

Quốc vương Campuchia tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư, Việt Nam sẽ đạt được những thành công và phát triển to lớn trên mọi lĩnh vực, đồng thời giữ vững vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Quốc vương hy vọng quan hệ Việt Nam - Campuchia sẽ tiếp tục phát triển, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển đất nước.

Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và nhân danh cá nhân, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen gửi tới Tổng Bí thư Tô Lâm những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân sự kiện trọng đại này.

Việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư thể hiện niềm tin và sự tín nhiệm mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đối với Tổng Bí thư Tô Lâm. Sự lãnh đạo và định hướng sáng suốt của Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa đất nước phát triển, nhân dân được sống trong hòa bình bền vững, ổn định và thịnh vượng, vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng cao trên cả bình diện khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen tin tưởng, dưới sự lãnh đạo chính trực, tầm nhìn xa và hướng tới tương lai của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ to lớn của nhân dân Việt Nam và đạt được những thành công to lớn hơn nữa trong việc triển khai các chủ trương và quyết sách mà Đại hội 14 đã thông qua.

Lãnh đạo Campuchia tin tưởng rằng, quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai Đảng và hai nước sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc hơn.