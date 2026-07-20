Bức Tường "cháy" cùng fan World Cup

VTV Fanzone World Cup 2026 - Ngày hội người hâm mộ bóng đá VTV 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM ngay trước trận Chung kết FIFA World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha với quy mô khoảng 5.000 người. Đây là mô hình giải trí mới kết hợp đại nhạc hội và hoạt động giao lưu cùng cầu thủ, bình luận viên cùng chuyên gia bóng đá trước khi khán giả thưởng thức World Cup.

Phần âm nhạc - Midnight Live Concert kéo dài hơn 2 tiếng, là chuỗi trình diễn "máu lửa" của ban nhạc Bức Tường, Microwave, ca sĩ Nguyễn Việt Lâm và Phạm Anh Khoa.

Microwave "đốt cháy" sân khấu. Ảnh: BTC

Ban nhạc rock gạo cội Microwave mang đến loạt bài hit như: Không tên, Ước mơ, Bay, Chỉ là giấc mơ, Phai, Tìm lại, Bão đêm, Say, Quên và Tầm cao được nhiều thế hệ khán giả yêu thích. Các bài hát được sắp xếp như một hành trình của đời người từ những giấc mơ tuổi trẻ, khát vọng được cất cánh cho đến mong muốn chạm tới những đỉnh cao mới rồi kết lại bằng tinh thần chinh phục và khát vọng chiến thắng - đúng với không khí World Cup.

Ban nhạc Bức Tường cũng mang đến những tác phẩm giúp họ trở thành biểu tượng rock Việt. Sau bài mở màn Rock xuyên màn đêm, ban nhạc đưa khán giả qua những cung đường vùng cao Tây Bắc với Trên đỉnh gió, Tiếng gọi, Men say, đắm mình trong cảm xúc với Cơn mưa tháng 5, Đi về phía mùa hè.

Bức Tường còn thổi bùng tinh thần thể thao với Ra khơi - khúc ca về những con người ngày ngày ra biển lớn, mang theo khát vọng chinh phục và ý chí không lùi bước trước sóng gió.

Ban nhạc Bức Tường được khán giả cổ vũ nồng nhiệt. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, Bức Tường còn trình diễn Tình yêu bất tử - ca khúc được ban nhạc sáng tác như một món quà dành tặng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Ban nhạc gạo cội khép lại chương trình với tác phẩm nổi tiếng nhất Đường đến ngày vinh quang, hòa giọng cùng hàng nghìn khán giả. Họ cũng hoàn thành vai trò của mình khi mang đến đêm diễn giàu cảm xúc, là cầu nối giữa âm nhạc và thể thao ngay trước trận Chung kết FIFA World Cup 2026.

Trungg I.U kết hợp "Chị đẹp" Nguyên Hà

Dòng sông sao thuộc thể loại ballad, do chính Trungg I.U sáng tác về những khoảng trống, nỗi cô đơn trong lòng người vừa bước ra một cuộc tình. Chàng trai trong bài hát đi qua từng cung bậc cảm xúc từ tiếc nuối, trống rỗng rồi dần học cách đối diện chính mình.

Điểm nhấn của bài hát nằm ở phần điệp khúc: "Vì nhiều khi ngắm ánh cô đơn tựa hàng triệu tinh tú/ Sẽ kết tụ thành dòng sông sao, sông phản chiếu cả quãng đời” mang đậm phong cách sáng tác của Trungg I.U từng thể hiện trong các bài trước như Thuyền không bến đợi, Tình yêu buông tha cho chúng ta.

Trungg I.U - tác giả nhiều bản hit của "Anh trai say Hi" bất ngờ kết hợp ca sĩ Nguyên Hà. Ảnh: NVCC

Với Trungg I.U, Dòng sông sao còn là dấu mốc mang ý nghĩa đặc biệt. Nhiều năm trước, anh đã yêu giọng hát của ca sĩ Nguyên Hà từ bài Nhắm mắt thấy mùa hè, luôn hy vọng có ngày được sáng tác và song ca cùng đàn chị. Về màn hòa giọng giữa hai người, nam ca sĩ hoàn toàn hài lòng.

Trungg I.U, tên thật là Hồ Văn Trung, được biết đến đồng thời qua vai trò nhạc sĩ với các bài như: Sóng vỗ vỡ bờ (Anh Tú, Erik, Phạm Anh Duy, JSOL, Dương Domic), Em hát ai nghe (Orange), Nỗi đau ngây dại (HIEUTHUHAI, Đức Phúc, Công Dương)... và vai trò ca sĩ với bản hit Thuyền không bến đợi, Tình yêu buông tha cho chúng ta (kết hợp Lâm Bảo Ngọc).

MV "Dòng sông sao" - Trungg I.U, Nguyên Hà