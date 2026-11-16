Thay vì lựa chọn tour trọn gói hay di chuyển bằng tàu hỏa, xe khách, gia đình 6 người với 3 thế hệ của anh Hải (Hà Nội) quyết định thuê ô tô tự lái, thực hiện hành trình khám phá xuyên 4 quốc gia châu Âu trong 11 ngày.

Chuyến đi đặc biệt của đại gia đình Hà Nội

Anh Đinh Quang Hải (SN 1990, ở Hà Nội) từ lâu đã ấp ủ ý tưởng về một chuyến du lịch châu Âu dành cho cả gia đình.

Khi bố mẹ nghỉ hưu, các con cũng đủ lớn để có thể trải nghiệm những hành trình xa, anh quyết định biến dự định ấy thành hiện thực.

“Mình coi đây là một nhiệm vụ phải làm khi bố mẹ còn khỏe mạnh. Bởi bố mẹ và hai con của mình đều chưa từng đến châu Âu nên mình mong muốn cả nhà có một chuyến đi cùng nhau thật đáng nhớ”, anh chia sẻ.

Đại gia đình 6 người 3 thế hệ của anh Hải cùng đi du lịch qua 4 nước châu Âu

Cuối tháng 10/2026, gia đình 3 thế hệ bắt đầu hành trình khám phá 4 quốc gia ở châu Âu là Ý, Áo, Đức và Thụy Sĩ.

Trước đó, anh Hải đã chủ động theo dõi giá vé máy bay, tìm thời điểm có vé phù hợp và thời tiết thuận lợi nhất để đặt chỗ.

Tuy nhiên, điều khiến anh tốn nhiều công sức hơn cả là xây dựng lịch trình sao cho phù hợp với 3 thế hệ, từ ông bà ngoài 60 tuổi, 2 vợ chồng U40 đến hai con nhỏ 5 và 8 tuổi.

Anh cho hay, thay vì chạy sô theo số lượng, gia đình ưu tiên những điểm đến có thời gian di chuyển vừa phải, cảnh quan đẹp, phù hợp với sở thích của các thành viên và không cần đi bộ quá nhiều.

Anh Hải thuê ô tô tự lái, chọn dòng xe cao cấp 7 chỗ để thuận tiện di chuyển và phù hợp với chuyến đi đông thành viên

Để thuận tiện trải nghiệm theo sở thích, hạn chế mang vác nặng cũng như tránh mệt mỏi, anh cũng chọn thuê ô tô tự lái thay vì di chuyển bằng các phương tiện công cộng hay du lịch theo tour.

Nhờ đó, các thành viên có thể tham quan nhiều nơi theo lịch trình mong muốn.

Trung bình mỗi ngày, anh lái xe khoảng 200km để các thành viên có đủ thời gian nghỉ ngơi, ngắm cảnh và khám phá những nơi dừng chân.

Trước chuyến đi, anh cũng tìm hiểu kỹ quy định giao thông tại từng quốc gia. Dù từng có 2 lần tự lái xe ở Ý, anh nhận thấy việc di chuyển qua nhiều nước đòi hỏi sự chuẩn bị cẩn thận hơn, bởi mỗi nơi có quy định riêng về nhường đường, đi vòng xuyến, đỗ xe, thu phí cao tốc hay sử dụng tem đường bộ.

Nhờ tự lái, gia đình anh Hải cũng dễ dàng dừng chân ngắm cảnh hay ghé những nhà hàng địa phương nằm ngoài các khu du lịch nổi tiếng

Xuyên 4 quốc gia, ngắm tuyết đầu mùa ở nước Áo

Trong hành trình 11 ngày 10 đêm, gia đình anh Hải lựa chọn thuê ô tô 7 chỗ. Từ Ý, cả nhà lần lượt khám phá Áo, Đức và Thụy Sĩ.

Lộ trình bắt đầu từ Milan (Ý), qua Verona, Venice đến Hallstatt và St. Gilgen (Áo), Munich (Đức), Grindelwald (Thụy Sĩ) rồi quay trở lại Milan.

Theo anh, việc tự lái giúp cả nhà không bị bó buộc vào giờ tàu chạy hay lịch trình của các phương tiện công cộng.

Các thành viên có thể chủ động dừng chân ở những nơi có phong cảnh đẹp, nghỉ ngơi khi cần hoặc ghé vào các ngôi làng nhỏ nằm dọc đường.

Đại gia đình ưu tiên thuê căn hộ ở nơi yên tĩnh, có chỗ đỗ xe ô tô

Việc lựa chọn địa điểm lưu trú cũng được gia đình tính toán kỹ. Thay vì nghỉ tại trung tâm những thành phố đông đúc, anh lựa chọn các căn hộ ở khu vực yên tĩnh hơn, ưu tiên có chỗ đỗ ô tô, bếp nấu ăn, máy giặt và hạn chế phải leo cầu thang.

Đây là những yếu tố quan trọng khi đi du lịch cùng người lớn tuổi và trẻ nhỏ, nhất là tại nhiều ngôi nhà cổ ở châu Âu vốn không có thang máy.

Khung cảnh mùa thu ở nước Áo để lại nhiều ấn tượng đậm nét trong lòng mỗi thành viên

Trong số 4 quốc gia, Áo là điểm đến anh ấn tượng nhất nhờ khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp khi bước vào thời điểm cuối thu, đầu đông.

Trên những cung đường chạy qua thung lũng, những hàng cây chuyển màu vàng, đỏ tạo nên khung cảnh lãng mạn.

Càng lên cao, cảnh sắc nơi đây càng thay đổi. Tuyết bắt đầu rơi, phủ trắng cây cối và hai bên đường. Khung cảnh ấy khiến các thành viên vô cùng thích thú.

Đặc biệt, hai con của anh Hải lần đầu được nhìn thấy tuyết ngoài đời thực. Khi xe dừng lại ở một địa điểm an toàn, cả nhà tranh thủ xuống vui chơi, chụp ảnh và tận hưởng không khí lạnh đầu mùa.

“Với những đứa trẻ vốn chỉ biết đến tuyết qua phim ảnh hay sách báo, khoảnh khắc được tận tay chạm vào những bông tuyết trắng trở thành kỷ niệm khó quên”, vị khách đến từ Hà Nội bày tỏ.

Chuyến du lịch xa giúp các thành viên thêm gắn kết

Với anh Hải, giá trị lớn nhất của chuyến đi không nằm ở số lượng quốc gia đã đặt chân tới mà là cơ hội để các thành viên có thời gian bên nhau.

Ông bà được ngắm nhìn những miền đất mới, các con có thêm trải nghiệm thực tế, còn bố mẹ có dịp lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng cả gia đình.

“Chuyến đi không chỉ đưa các thành viên đến những điểm đến đẹp như tranh vẽ mà còn trở thành kỷ niệm đặc biệt khi bố mẹ mình – những người đã bước qua tuổi 60, lần đầu được ngắm tuyết rơi. Còn hai con cũng có cơ hội khám phá thế giới”, anh bày tỏ.

Chi phí 220 triệu đồng cho 6 người

Anh Hải tiết lộ, tổng chi phí chuyến đi hết hơn 220 triệu đồng.

Trong đó, vé máy bay khứ hồi cho 6 người hết 60 triệu đồng; tiền thuê ô tô tự lái 40 triệu; chi phí nhiên liệu, phí cao tốc và gửi xe là 20 triệu (tổng quãng đường di chuyển khoảng 1.800km); dịch vụ lưu trú và ăn uống khoảng 80 triệu đồng.

Ngoài ra, họ phát sinh thêm khoảng 2 triệu tiền mua sim và 20 triệu cho việc uống cà phê, ăn kem và tham gia những hoạt động vui chơi, mua sắm nhỏ.

Anh Hải tiết lộ, việc săn được vé máy bay rẻ, lựa chọn tham quan những điểm đến theo sở thích và thuê xe tự lái... giúp chuyến đi tối ưu chi phí hơn

“Gia đình mình lựa chọn bay hãng hàng không của Trung Quốc, chặng khứ hồi Hà Nội - Milan - Hà Nội, quá cảnh tại Thượng Hải khoảng 3 giờ.

Ô tô được mình thuê trong 8 ngày, thuộc dòng xe cao cấp. Nếu muốn tiết kiệm, các gia đình có thể lựa chọn những mẫu xe 7 chỗ khác với chi phí thuê khoảng 20 triệu.

Về lưu trú, gia đình mình chọn thuê căn hộ Airbnb với mức giá trung bình khoảng 5 triệu/đêm, tổng cộng 8 đêm. Hai đêm còn lại dành cho hành trình bay.

Về ăn uống, cả nhà thường ăn trưa tại nhà hàng địa phương với chi phí khoảng 150 euro/bữa (khoảng 4,3 triệu đồng), còn bữa tối và bữa sáng chủ yếu tự nấu tại phòng.

Nhờ có ô tô thuê, gia đình mình cũng dễ dàng ghé siêu thị mua thực phẩm và nước uống”, anh liệt kê.

Ảnh: Dinh Hai