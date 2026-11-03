Chính xác

Củ niễng là một bộ phận của cây niễng (hay còn gọi lúa bắp) – loại cây sinh trưởng và phát triển tốt ở vùng đất trũng, ven ao hồ hay nơi bùn lầy ngập nước.

Chúng mọc tự nhiên hoặc được trồng nhiều ở một số tỉnh thành miền Bắc như Hưng Yên, Hải Phòng (Hải Dương cũ), song phổ biến hơn cả là ở Ninh Bình (Nam Định cũ).

Thoạt nhìn, củ niễng có vẻ ngoài rất giống củ sả nhưng kích thước to và sáng màu hơn. Sau khi tách hết lớp vỏ, người ta thu được phần củ niễng trắng nõn, đem chế biến thành nhiều món ngon.

Theo người dân địa phương, củ niễng ăn sống có độ giòn và ngọt không kém củ đậu. Còn khi chế biến thành các món ăn nóng như xào, kho thì củ niễng lại có độ ngậy, bở bùi.