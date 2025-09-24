Mô hình quầy buffet rau củ đang được triển khai tại các trường tiểu học bán trú

Giải pháp đồng bộ cho dinh dưỡng học đường

Chính thức triển khai từ năm 2017, Dự án “Bữa ăn học đường” là dấu ấn nổi bật trong hành trình hơn ba thập kỷ Ajinomoto Việt Nam đồng hành cùng người Việt, với sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế.

Trước năm 2023, dự án chủ yếu được triển khai ở những trường tiểu học có bếp ăn bán trú ngay tại trường, qua 3 nội dung chính: Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, Chương trình giáo dục dinh dưỡng "Ba phút thay đổi nhận thức" và "Bếp ăn mẫu bán trú".

Thực đơn bữa trưa dinh dưỡng nấu theo phần mềm dự án

Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cung cấp ngân hàng thực đơn hơn 360 món ăn được xây dựng theo khẩu vị 3 miền Bắc, Trung và Nam, dựa trên đặc trưng văn hóa ẩm thực và nguồn nguyên liệu thực phẩm tại địa phương, phù hợp tiêu chuẩn dinh dưỡng khuyến nghị của Bộ Y tế cho từng độ tuổi. Nhờ đó, nhà trường có thể dễ dàng áp dụng để đơn giản hóa công tác bán trú và học sinh được thưởng thức những bữa ăn ngon miệng, cân bằng dinh dưỡng theo nhu cầu lứa tuổi.

Cùng với đó, chương trình giáo dục dinh dưỡng "Ba phút thay đổi nhận thức" giúp học sinh nhận biết giá trị dinh dưỡng và lợi ích của thực phẩm đối với sức khỏe, từ đó hình thành sự yêu thích đối với thực phẩm, đặc biệt là rau củ quả; cũng như thói quen ăn uống lành mạnh cho các em. Không chỉ kiến thức dinh dưỡng, thực phẩm, các em còn được học thêm từ vựng tiếng Anh liên quan đến thực đơn trong các video dinh dưỡng, giúp các em dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ.

Trước bữa trưa, học sinh được tìm hiểu kiến thức về dinh dưỡng qua chương trình giáo dục “Ba phút thay đổi nhận thức”

"Bếp ăn mẫu bán trú" là bếp ăn một chiều được xây dựng theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong suốt quá trình từ khi nhập nguyên liệu đầu vào, sơ chế, chế biến đến khi hoàn tất món ăn; đồng thời giúp giảm bớt công việc và tiết kiệm thời gian, nhân công cho nhà trường.

Buffet rau - Điểm nhấn mới trên hành trình cải thiện dinh dưỡng cho học sinh

Bổ sung rau xanh vào khẩu phần ăn là khuyến nghị quan trọng để học sinh phát triển cân bằng, nhưng thực tế, nhiều em nhỏ còn “ngại ăn rau”. Để giải quyết bài toán này, Ajinomoto Việt Nam đã phát triển thêm các thực đơn rau phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị để áp dụng tại nhà trường, nổi bật là sáng kiến về mô hình “Quầy buffet rau”.

Với mô hình này, học sinh được tự tay lựa chọn món rau yêu thích trong bữa trưa. Sự chủ động ấy tạo ra sự hứng khởi, giúp trẻ ăn nhiều rau hơn, đa dạng thực phẩm hơn một cách tự giác. Ngoài lợi ích dinh dưỡng, “Quầy buffet rau” còn lồng ghép yếu tố giáo dục: rèn luyện thói quen xếp hàng, tự phục vụ và ứng xử văn minh trong môi trường tập thể.

Các em học sinh tự phục vụ món rau trong giờ ăn trưa tại trường.

Từ mô hình thí điểm tại Đồng Tháp, với những kết quả sơ khởi khả quan, mô hình “Quầy buffet rau” dần được mở rộng sang Khánh Hòa, Cà Mau, Vĩnh Long…

Không chỉ mang đến các thực đơn được bổ sung khẩu phần rau xanh ngon miệng tại trường cho học sinh, Ajinomoto Việt Nam còn chia sẻ các thực đơn rau đến phụ huynh để áp dụng tại gia đình. Sáng kiến đã ghi nhận các tín hiệu tích cực, học sinh chủ động và hào hứng hơn với việc ăn rau mỗi ngày.

Không ngừng mở rộng phạm vi dự án

Không chỉ phối hợp sâu sát với các trường có bếp ăn bán trú để triển khai dự án Bữa ăn học đường, từ cuối năm 2023, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã nhân rộng dự án sang cả các trường không có bếp ăn bán trú hoặc sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn, với sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Sở Giáo dục & Đào tạo các địa phương cùng nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn. Đến hiện tại, dự án đang góp phần cải thiện chất lượng bữa trưa cho hơn 4.400 trường với 1,5 triệu học sinh trên cả nước.

Dự án Bữa ăn học đường là một trong các sáng kiến tiêu biểu mà Ajinomoto Việt Nam đang triển khai, hướng đến hiện thực hóa Mục đích tồn tại của công ty là “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng “Khoa học về Axit amin” (“AminoScience”)”.

Bích Trâm