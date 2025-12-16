Quốc Thiên gây sốt

Bản live ca khúc Kẻ say tình tại Live concert SKYNote 2025 - The Reflection của ca sĩ Quốc Thiên đang tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội với 1,2 triệu lượt xem trên YouTube, hàng chục triệu lượt xem trên TikTok.

Chia sẻ với phóng viên, Quốc Thiên nói phiên bản Kẻ say tình này khá phần đặc biệt với phần hòa âm phối khí lãng mạn mà điểm nhấn là tiếng kèn saxophone. Trên YouTube bài hát đều đạt triệu lượt xem như ở sân khấu Dốc mộng mơ được 3,5 triệu, sân khấu The soul of forest được 1,1 triệu...

Ca sĩ Quốc Thiên tại concert cá nhân. Ảnh: FBNV

Kẻ say tình là sự kết hợp thành công ngoài mong đợi giữa Quốc Thiên và nhạc sĩ, nhà sản xuất Lê Cương.

"Đến nay, tôi vẫn nhớ cảm giác hàng nghìn khán giả bên dưới đồng thanh hát theo bài Kẻ say tình không bỏ sót chữ nào. Sẽ là khoảnh khắc tôi nhớ mãi trong tim bởi đó là sự đồng điệu tuyệt vời nhất mà một người nghệ sĩ có thể nhận được. Tôi thấy biết ơn vô cùng. Khoảnh khắc ấy phần nào an ủi tôi, minh chứng âm nhạc của mình thực sự chạm đến trái tim mọi người", Quốc Thiên xúc động cho hay.

Kẻ say tình - Quốc Thiên

Bùi Lan Hương làm mới bản hit của bạn trai

Ca sĩ Bùi Lan Hương vừa phát hành MV Nhan sax - bản làm mới ca khúc Nhan sắc do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sáng tác cách đây 2 thập kỷ.

Phiên bản Nhan sax của Bùi Lan Hương lạ tai bởi cách phát âm, nhả chữ quyến rũ, riêng biệt. Bản phối hiện đại do producer Drum7 thực hiện với điểm nhấn là đoạn drop cuối bài.

Nữ ca sĩ quay MV kết hợp âm nhạc và thời trang. Xuyên suốt sản phẩm, cô chưng diện loạt thiết kế đến từ các thương hiệu thời trang xa xỉ.

Bùi Lan Hương trong MV. Ảnh: NVCC

Để làm mới bài hit 20 năm tuổi đời, Bùi Lan Hương viết thêm một đoạn với phần lời đầy nỗi niềm như: "Ngày mai ra sao anh và bao cô ngoài kia/ Với những ánh mắt ngọt ngào lời đầu môi anh vội trao/ Có lẽ đã quá làm trái tim em thêm đớn đau".

Rapper Rhymastic góp giọng bằng phần rap vừa tương phản vừa hài hòa với tổng thể, mang đến hơi thở tươi mới cho tác phẩm và bày tỏ sự tôn trọng, nâng niu người phụ nữ.

Tác giả bản gốc - đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói vui Nhan sắc - nhạc phim Những cô gái chân dài của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng năm ấy nay đã được "giải phẫu thẩm mỹ" để trở nên tươi mới, trẻ trung và phù hợp với thời đại hơn.