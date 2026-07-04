Nghệ sĩ Bạch Vân qua đời vào 13h19' ngày 4/7, hưởng thọ 64 tuổi. Linh cữu của bà quàn tại nhà riêng ở Tân Mỹ, phường Tân Thuận, TPHCM.

"Người yêu, người bạn đời tảo tần thủy chung của tôi...", NSND Tạ Minh Tâm thông báo khiến nhiều người thân, đồng nghiệp bất ngờ. Vài ngày trước, ông đăng ảnh thời trẻ của hai vợ chồng nhưng không nhiều người nhận ra nỗi niềm trong nam danh ca.

Đám tang nghệ sĩ Bạch Vân diễn ra từ sáng 5/7 đến sáng 9/7. Sau đó gia đình sẽ đưa bà đi an táng tại quê nhà Châu Thành, Bến Tre (nay là phường Phú Tân, Vĩnh Long).

NSND Tạ Minh Tâm và vợ - nghệ sĩ Bạch Vân.

Nghệ sĩ Bạch Vân tên thật là Nguyễn Thị Bạch Vân, sinh năm 1962, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TPHCM (nay là Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM).

Thời trẻ, Bạch Vân xinh đẹp, nổi tiếng sớm, từng là diễn viên kịch nói đầy triển vọng. Tạ Minh Tâm từng sợ không cưới được Bạch Vân vì bà quá nổi bật.

Bạch Vân và Tạ Minh Tâm quen nhau từ thời sinh viên do sống cùng khu ký túc xá. Bà chứng kiến toàn bộ quá trình làm nghề thăng trầm của chồng.

Sau khi kết hôn, những năm 1980, hai người thường đi chung một chiếc xe đạp, chồng hát, vợ diễn kịch. Do hoàn cảnh khó khăn và buộc phải có người ở nhà chăm sóc con, Bạch Vân chấp nhận hy sinh sự nghiệp, lui về làm hậu phương cho chồng.

Sau này, khi cuộc sống khá giả hơn, Bạch Vân mất "lửa" nghề nên tiếp tục ở nhà lo cho con, quán xuyến gia đình, toàn tâm vun vén cho sự nghiệp của ông xã.

Tạ Minh Tâm nhiều lần chia sẻ về điều này, nhấn mạnh sự hy sinh của vợ giúp ông có được vị trí hiện tại.