Theo HK01, Thi Khả Oánh - MC của kênh ViuTV vừa qua đời. Thi Khả Oánh mắc bệnh ung thư buồng trứng, đã di căn sang các bộ phận khác. Từ tháng 4, cô trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ tử cung và hóa trị.

MC Thi Khả Oánh qua đời vì ung thư.

Hôm 13/6, nữ MC tiết lộ phải tiêm thuốc làm loãng máu vào người. Tuy nhiên, sau khi tiêm không lâu, cô nôn ra máu nên buộc các bác sĩ phải tạm dừng.

"Quá trình này rất đau đớn, việc liên tục nôn mửa thực sự khó chịu. Nhưng tôi sẽ cố gắng chịu đựng”, cô chia sẻ.

Các bác sĩ đánh giá thể trạng Khả Oánh quá yếu để tiến hành hóa trị. Họ thay đổi phương pháp điều trị, tập trung vào việc giảm đau trước mắt. Dù vậy, chỉ sau hơn 1 tuần, bệnh tình nữ MC trở nặng và qua đời.

Thi Khả Oánh giữ tâm thế kiên cường đối diện bệnh tật. Những ngày cuối đời, cô vẫn đăng tải bài viết, kêu gọi mọi người lạc quan, cố gắng tận hưởng cuộc sống. Nữ MC tiết lộ đã đăng ký hiến tạng với hy vọng có thể giúp ích được nhiều người hơn.

Trong ký ức của người thân, bạn bè, Thi Khả Oánh luôn là người tích cực. Ngay cả khi đối mặt với bệnh tật, cô vẫn tự động viên bản thân bằng nguồn năng lượng mạnh mẽ.

MC giữ tinh thần tích cực, nguyện vọng hiến tạng sau khi qua đời.

“Cảm ơn mọi người vì sự quan tâm và tình yêu thương dành cho cô ấy. Chúng tôi hy vọng tất cả sẽ mãi nhớ đến Thi Khả Oánh và cùng cầu nguyện lúc này”, gia đình nữ MC chia sẻ.

Thi Khả Oánh sinh năm 1997, thông thạo 4 ngoại ngữ, nổi bật với phong cách dẫn dắt gần gũi, chuyên nghiệp. Nhờ khả năng ăn nói lưu loát và tư duy nhạy bén, cô được giao dẫn các sự kiện có sự tham gia của các nghệ sĩ Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan.

Thi Khả Oánh thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu