Theo thông tin ban đầu, vào sáng 24/10, người dân sinh sống tại một con ngõ trên đường Trần Quý Cáp (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) vô cùng kinh ngạc khi mở cửa nhà và phát hiện bùn đất phun trào lên mặt ngõ, bắn tung tóe. Sự cố khiến nhiều hộ dân lo ngại và báo ngay tới cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố và tiến hành xử lý lượng bùn lỏng đang trào lên từ dưới lòng đất.

Sau đó, dù bùn đã không còn tràn ra lòng đường song vẫn tiếp tục phun lên vỉa hè do nguyên nhân chưa được khắc phục hoàn toàn.

Sự việc gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và hoạt động kinh doanh của các hộ dân khu vực đường Trần Quý Cáp.

Anh Nguyễn Văn M., người dân trong ngõ, kể lại: “Sáng sớm mở cửa ra đã thấy bùn bắn tung tóe trước cửa nhà, ai đi qua cũng phải né tránh”.

Bùn non chảy lênh láng trên mặt đường. Ảnh: Cắt từ clip

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân và xử lý triệt để sự cố nhằm tránh tái diễn.

Đáng chú ý, trước đó vào ngày 27/5, tại khu vực trước cửa nhà 25C và 25E phố Cát Linh (Hà Nội) cũng đã xảy ra hiện tượng hỗn hợp bùn phun mạnh lên mặt đường trong lúc đơn vị thi công đào hầm, gây bất tiện và lo lắng cho người dân xung quanh.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục theo dõi và khắc phục hiện tượng bùn trào để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện qua lại.