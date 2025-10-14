Bà B.T.L (46 tuổi, Cà Mau) đã phát hiện và theo dõi khối u trong suốt 10 năm qua nhưng không điều trị do nghĩ rằng khi hết kinh thì u sẽ tự biến mất. Thêm vào đó, tâm lý lo sợ phẫu thuật cũng khiến bà L. trì hoãn việc điều trị.

Ngày 27/8, bệnh nhân quyết định đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) và được tiến hành các xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung cùng siêu âm tử cung.

Đến ngày 29/9, sau khi thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán bà L. bị u xơ tử cung kích thước lớn và đề nghị nhập viện phẫu thuật ngay. Trong ngày, bệnh nhân được tiến hành các xét nghiệm tiền phẫu, khám tiền mê.

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công. Ê-kíp đã lấy ra được khối u xơ tử cung nặng 4,5kg, giúp cho người bệnh khỏi gánh nặng đã đeo đẳng suốt 10 năm qua.

Bác sĩ bóc gỡ khối u cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Trương Hoàng Việt - Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, u xơ tử cung có nguyên nhân do sự tân sinh quá mức của sợi cơ trơn và mô liên kết ở cơ tử cung. Bệnh nhân đi khám vì bụng to tương đương thai 27-28 tuần. Nếu không kịp thời phẫu thuật, khối u có khả năng to lên chèn ép niệu quản, bàng quang, thậm chí những u xơ tử cung to có khả năng tiềm ẩn nguy cơ ác tính.

Sau phẫu thuật, bà L. hồi phục nhanh chóng và xuất viện sau 5 ngày điều trị. Bệnh nhân được hẹn tái khám sau 2 tuần để đánh giá lại vết mổ. Kết quả sinh thiết cho thấy khối u là lành tính.

Trước khi ra viện, bà L. chia sẻ, suốt thời gian qua đã chịu đựng bụng to, đi đâu ai cũng tưởng mang thai. Giờ được các bác sĩ phẫu thuật lấy khối u ra ngoài an toàn, bà thấy nhẹ nhõm.

Bác sĩ Việt khuyến cáo, khi có các dấu hiệu bất thường, người dân cần đến ngay bệnh viện để được các bác sĩ chuyên khoa thăm khám và tư vấn kịp thời. Việc phát hiện sớm và điều trị đúng cách sẽ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả, ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra.

