Quách Thu Phương trong "Bước chân vào đời" tập 11:

NSƯT Quách Thu Phương vào vai bà Dung - người mẹ giàu có nhưng hợm hĩnh và có tư tưởng phong kiến. Bà Dung có định kiến sẵn với cô bạn gái nghèo của con trai và cho rằng gia cảnh của Thương không xứng với gia đình mình. Thấy Quân quấn quýt bạn gái, thậm chí còn cãi mẹ vì người yêu và đỉnh điểm là lên tiếng hỏi cưới Thương, bà Dung lập tức hành động để ngăn cản.

Cuộc đối thoại của bà Dung (Quách Thu Phương) và Thương (Quỳnh Kool) trong "Bước chân vào đời" tập 11.

Trong Bước chân vào đời tập 11 lên sóng tối 17/3, bà Dung tới gặp Thương, tỏ rõ thái độ khinh người và ném vào mặt cô giáo trẻ những lời cay nghiệt dù Thương khóc nói mình yêu con trai bà thật lòng.

"Thật lòng cô dụ dỗ nó bỏ nhà, bỏ cửa để đi ra ngoài sống rồi thủ thỉ rót mật vào tai nó. Cô xúi bẩy gây mâu thuẫn để nó quay lại hỗn hào với bố mẹ. Đừng có lừa nó! Đừng lấy vẻ mong manh dễ vỡ đó ra để dụ dỗ con trai tôi. Tôi không chấp nhận một đứa con dâu có xuất thân như cô. Cho dù tôi có mất con trai, tôi cũng không để nó vướng vào vòng luẩn quẩn không lối thoát đấy. Đừng bám vào nó nữa, đừng để tôi phải dùng đến cách để cô không thể bám víu ở đất này", bà nói.

Vì quá phẫn nộ, em trai Thương đã đập phá ô tô của bà Dung, bị bà đổ tội lấy cắp 100 triệu trong cốp xe. Biết đó chính là em trai của Thương, bà Dung kiên quyết kiện tới cùng.

Ngay khi tập 11 Bước chân vào đời lên sóng, nhân vật bà Dung bị phản ứng dữ dội. Các trích đoạn trên VTV Giải trí hút triệu lượt xem và vô số bình luận. Bà mẹ như này ngoài đời có nhiều; Tập này xem khó chịu bà mẹ quá mà bà này phim nào cũng đểu; Xem mà tổn thương thay; Ức chế! Quách Thu Phương đóng nhân vật nào cũng không có tâm; Xem mà tức quá; Xem đến những đoạn này muốn lao vào vả tới tấp bà mẹ này luôn... là bình luận của khán giả.

Tạo hình vai bà Dung của Quách Thu Phương.

Chia sẻ với VietNamNet, nữ diễn viên đã sớm biết nhân vật sẽ bị phản ứng. "Bà Dung là phụ nữ có trí tuệ, quyền lực, muốn điều tốt đẹp cho con. Phim mang tính thời sự. Nhiều bà mẹ bây giờ khi tìm vợ cho con chỉ tìm gia đình môn đăng hộ đối. Tôi chứng kiến nhiều và thấy bà ấy là điển hình của phụ nữ phong kiến, khắc nghiệt và vị kỷ. Nhân vật có suy nghĩ cực đoan từ đầu và có quan điểm khác với tôi. Tôi phải đầu tư nhiều để vai diễn của mình không giống nhân vật trước".

Tuy nhiên, Quách Thu Phương phản bác ý kiến cho rằng nhân vật bà Dung của mình giống với nhân vật Xuân mình đóng trước đó ở Hương vị tình thân bởi tính cách, hoàn cảnh của hai nhân vật hoàn toàn khác nhau.

Bước chân vào đời hiện phát sóng vào 20h thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VTV3.