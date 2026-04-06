Trong Bước chân vào đời tập 19 lên sóng tối nay, 6/4, Thương (Quỳnh Kool) trang điểm thật đẹp để đi gặp Quân (Huỳnh Anh) và nói lời chia tay bất chấp lời cầu xin của anh.

"Em không muốn anh phải đau lòng. Em không muốn mỗi lần anh nhìn thấy mẹ lại dằn vặt, càng không muốn anh lựa chọn giữa gia đình và tình yêu. Em không muốn mãi về sau này chúng ta nhìn thấy nhau sẽ phải hối hận. Gặp được anh, được anh yêu đã là hạnh phúc và may mắn với em. Em không muốn hạnh phúc của mình dựa trên nỗi đau của người khác. Em không thể làm được. Chúng mình dừng lại đi", Thương đau khổ nói.

Ở diễn biến khác, Lâm (Mạnh Trường) chứng kiến cuộc nói chuyện của bà Dung (Quách Thu Phương) và mẹ mình trong bệnh viện.

Bất chấp lời khuyên của bà Hạnh (NSND Lan Hương), bà Dung đáp: "Chị lấy kinh nghiệm ly hôn, đổ vỡ của mình để cho tôi bài học? Tất cả những gì tôi làm là đúng. Ngày xưa lúc gia đình tôi phản đối, anh trai tôi và chị sống chết đến với nhau nhưng có sống được với nhau đâu. Gia đình vẫn ly tán, con cái thì khổ sở. Một người mẹ bỏ rơi con mình lấy tư cách nào để đi khuyên người khác? Hay là chị thấy hình bóng của chị ở con Thương cho nên chị tới đây để chữa lành? Tôi không muốn lịch sử lặp lại với con tôi. Cho nên dù tôi có phải mang tiếng ác vẫn phản đối và bảo vệ con tôi tới cùng".

Trong khi đó, đưa cô giáo Giang (Lê Bống) về nhà, Minh (Sơn Tùng) sốc vì gia thế giàu có của cô. Tuy nhiên khi nghe tiếng chuông điện thoại của chồng, cô Giang vội vàng vào nhà thay đồ để đóng vai vợ ngoan. Minh còn sốc hơn khi chứng kiến cuộc nói chuyện giữa cô giáo và người chồng thích kiểm soát. Kết thúc cuộc trò chuyện chóng vánh, cô Giang nói với học trò: "Sao? thấy cô diễn sâu không? Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý, cố gắng dung hoà là ổn nhất".

Quân sẽ làm gì để níu kéo Thương? Cô giáo Giang có chuyện gì khó nói? Diễn biến chi tiết Bước chân vào đời tập 19 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.