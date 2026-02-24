Trong Bước chân vào đời tập 2 lên sóng tối nay, 24/2, cô hiệu trưởng (Huyền Trịnh) biết rõ việc Thương (Quỳnh Kool) bao che cho 5 học sinh vào lớp muộn nên đã điều tra và chất vấn thẳng. Thương giải thích các em mải chơi nên chuông báo vào tiết rồi mới đi vệ sinh. Không thể chối cãi trước bằng chứng rõ ràng, Thương đã lên tiếng xin lỗi cô hiệu trưởng và nói sẽ rút kinh nghiệm.

Ở diễn biến khác, Quân (Huỳnh Anh) hẹn anh họ Lâm (Mạnh Trường) tới quán cafe quen thuộc nơi Thương từng làm việc để hoá giải mâu thuẫn giữa anh và mẹ. "Gặp để làm gì? Nhắc lại chuyện quá khứ à?", Lâm nói và lấy lý do công việc quá bận.

Trong khi đó, Thương bị hỏng xe giữa đường lúc đêm khuya mà không tìm được người giúp. Không ngờ đúng lúc Thương bất lực nhất, Quân lại xuất hiện và đề nghị giúp đỡ cô song Thương có vẻ thờ ơ. Thấy Quân đánh vật với chiếc xe, Thương chỉ còn biết cười. Không còn cách nào khác, Quân nói với Thương phải đẩy xe ra hàng để sửa.

Lâm và mẹ mâu thuẫn chuyện gì? Quân có ghi điểm trong mắt Thương? Diễn biến chi tiết Bước chân vào đời tập 2 sẽ chính thức lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.