Trong Bước chân vào đời tập 22 lên sóng tối nay, 13/4, Thương (Quỳnh Kool) không bằng lòng với thái độ của Lâm (Mạnh Trường) nói cô đang cố gắng nên anh đừng ném đá chuyện mình chia tay Quân (Huỳnh Anh). "Tôi vun vào còn chẳng được. Nhìn mặt anh chị là biết còn yêu nhau nhiều rồi. Thôi làm ơn xích lại gần nhau đi để thiên hạ bớt khổ, cụ thể là tôi", Lâm nói.

Thương đáp: "Khuyên người khác thì dễ, còn chuyện của anh tôi không thể chấp nhận được. Đồ lì lợm! Anh định mắng tôi là đồ nịnh sếp à? Thế cứ mắng đi. Anh có biết vì sao tôi lại nhìn món nem của anh không? Là vì hôm nay tôi thấy cô Hạnh mua đấy. Tôi thấy cô ấy vui lắm, hoá ra là vì anh thích à?".

Ở diễn biến khác, Dũng (Hoàng Anh Vũ) đột ngột xin nghỉ phép rồi liên lạc không được nên đoán "có biến". Vì vậy Tuấn (Lý Chí Huy) ra hỏi dò Trang (Ngọc Thuỷ) về Dũng vì nghĩ hai anh em thân thiết với nhau. Khi Trang đang lo lắng thì Tuấn thông báo cô cùng hai bạn được giữ lại công ty làm cộng tác viên nên mong mọi người hãy cống hiến hết mình.

Trong khi đó, Thương được mời ở lại ăn cùng cô Hạnh (NSND Lan Hương) và Lâm. Bà Hạnh hào hứng kể về những sở thích của con trai từ nhỏ. Câu nói của Thương sau đó khiến Lâm phải suy nghĩ. Anh cũng không ngại nhận xét rằng Thương đang nịnh sếp. Khi cô mời Lâm ăn món mình làm, anh thẳng thắn nói: "Cô nịnh sếp chưa đủ, lại còn nịnh cả con trai sếp à?". "Miễn sao làm cô Hạnh vui", Thương đáp.

Bà Hạnh đã nhắm Thương làm con dâu? Dũng nghỉ phép để sang công ty khác làm? Diễn biến chi tiết Bước chân vào đời tập 22 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.