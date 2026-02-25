Trong Bước chân vào đời tập 3 lên sóng tối nay, 25/2, Quân (Huỳnh Anh) đến sớm để trả trước phần lớn số tiền sửa xe cho Thương (Quỳnh Kool). Quân dặn thợ sửa xe khi Thương đến chỉ nói tiền sửa mất 200 nghìn bởi Quân đã thanh toán trước 1,8 triệu. Tuy nhiên, khi Thương tới lấy xe tay thợ lại nói lộ ra chuyện Quân đã dặn chỉ lấy 200 nghìn tiền sửa. Suýt chút nữa Thương phát hiện, may là Quân nhanh trí xử lý ngay.

Ở diễn biến khác, Minh (Sơn Tùng) trốn học, trốn bà đi đêm về hôm tưởng chơi bời phá phách gì, hóa ra là cậu đi làm bưng bê ở quán ăn kiếm tiền. Tuy nhiên, công việc của Minh không được suôn sẻ vì liên tục bị nhân vật học trên 1 khoá gây sự. Thấy em trai bị bắt nạt và nguy cơ xảy ra một cuộc xô xát, Trang (Ngọc Thuỷ) có mặt ở đó đã lập tức lên tiếng can ngăn.

Trong khi đó, Trang chê thẳng mặt kế hoạch của 2 đồng nghiệp để nâng kế hoạch của mình lên. Việc này khiến sếp Linh (Thu Hoài) không hài lòng và lập tức lên lớp Trang, cho rằng làm việc nhóm quan trọng là phải có tinh thần tập thể. Linh đề nghị nhóm của Trang thống nhất kế hoạch cuối cùng trước khi trình lên cấp trên.

Trang sẽ đối mặt với 2 đồng nghiệp ra sao? Quân có chiếm được tình cảm của Thương? Diễn biến chi tiết Bước chân vào đời tập 3 sẽ chính thức lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.