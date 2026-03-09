Trong Bước chân vào đời tập 7 lên sóng tối nay, 9/3, Thương (Quỳnh Kool) tạm hài lòng khi nghe Giang (Lê Bống) nhận xét thái độ của Minh (Sơn Tùng) rất tốt. Tuy nhiên, Thương vẫn không quên nhắc nhở em trai làm gì thì làm đừng để ảnh hưởng đến bạn của mình. Cô để em trai ăn cơm tối một mình để đi hẹn hò với Quân (Huỳnh Anh).

Ở diễn biến khác, Trang (Ngọc Thuỷ) mặc gợi cảm đi bar và bị một thanh niên sàm sỡ vì tưởng cô là gái bao. Gã thanh niên bị Trang một cái tát nên rất nóng mắt, cho rằng cô "ăn mặc như gọi vốn mà tỏ vẻ thanh cao". Bị Trang tát lần thứ 2, gã trai liền túm tóc và xỉ vả cô. Không ngờ đúng lúc đó Lâm (Mạnh Trường) xuất hiện ngăn cản gã xuống tay và che chở cho Trang. Thấy Trang khóc lóc nép vào mình mình, Lâm quay sang nói "Giờ cô lại chăn tôi à?".

Trang biến mình thành nạn nhân để tiếp cận Lâm? Diễn biến chi tiết Bước chân vào đời tập 7 sẽ chính thức lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.