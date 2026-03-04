Trong Bước chân vào đời tập 6 lên sóng tối nay, 4/3, cuối cùng Minh (Sơn Tùng) đã đồng ý lên thành phố cùng các chị. Quân (Huỳnh Anh) chính là người lái xe đưa 3 chị em đi và anh đã sớm chiếm được cảm tình của bà ngoại người yêu (Ngọc Tản). Cuộc chia tay của hai bà cháu diễn ra cảm động và Minh vội vàng lên xe để giấu đi nước mắt. Căn nhà ở quê giờ chỉ còn lại một mình bà ngoại.

Minh gặp lại Giang (Lê Bống) - bạn thân của Thương (Quỳnh Kool) ở trường và ngay lập tức bị bạn thân của chị nhắc nhở phải học hành nghiêm túc bởi Giang "sẽ không nương tay". Thương lập tức bàn giao Minh cho bạn thân và nói "trăm sự nhờ cô Giang". Giang không vừa, lập tức nắn chỉnh Minh, yêu cầu gọi mình bằng "cô" thay vì "chị".

Ở diễn biến khác, trong lúc Thương chờ vào chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện, Quân nói nhìn người yêu vất vả mà không chịu được. "Anh tin anh sẽ trở thành bờ vai vững chắc mà em có thể dựa vào mỗi khi mệt. Hãy cho anh được đồng hành cùng em, làm bạn gái của anh. Anh yêu em!", Quân nói. Không có cách nào khác, trước sự nhiệt tình của Quân, Thương gật đầu đồng ý.

Chuyện tình của Quân và Thương có nhận được sự ủng hộ của mẹ Quân? Diễn biến chi tiết Bước chân vào đời tập 6 sẽ chính thức lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.