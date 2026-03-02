Trong Bước chân vào đời tập 4 lên sóng tối nay, 2/3, Thương (Quỳnh Kool) tình cờ nghe màn thoả thuận giữa hai em ruột để giấu nhẹm thông tin Minh (Sơn Tùng) bỏ học thêm để đi làm và xảy ra mâu thuẫn. Thương đau lòng hơn khi Trang (Ngọc Thuỷ) không chỉ bao che cho lỗi lầm của Minh mà còn lộ mặt là một kẻ thực dụng và lươn lẹo.

Ở diễn biến khác, Thương bất ngờ gặp mẹ con Quân (Huỳnh Anh) ở bệnh viện. Cô không chút do dự mà thú nhận việc mình vào thăm bệnh nhân và làm thêm ngoài giờ ở bệnh viện. Quân tự hào giới thiệu với mẹ (Quách Thu Phương) rằng Thương chính là cô gái mình đang theo đuổi.

Trong khi đó, Quân hẹn lái xe đưa bà Dung đi công việc nhưng lại bỏ rơi mẹ ruột để chở chị em Thương về khiến cô ái ngại vì biết trước mẹ anh sẽ không vui. Tuy nhiên, Trang coi đó là việc bình thường và khuyên chị nên nói ít đi vì sẽ kém hấp dẫn trong mắt đàn ông. Tuy vậy, với Quân, Thương luôn là số 1.

Bà Dung sẽ thế nào khi biết Quân bỏ rơi mình vì Thương? Thương làm gì để "xử lý" 2 chị em Trang và Minh? Diễn biến chi tiết Bước chân vào đời tập 4 sẽ chính thức lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.