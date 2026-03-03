Trong Bước chân vào đời tập 5 lên sóng tối nay, 3/3, Thương (Quỳnh Kool) đến bệnh viện xin lỗi gia đình nạn nhân đã bị em trai mình đánh hôm trước với mong muốn họ không làm lớn chuyện vì sẽ ảnh hưởng đến việc học của Minh (Sơn Tùng).

Tuy nhiên, mẹ của nạn nhân vẫn vô cùng bức xúc và không muốn tha thứ. Thương tiếp tục xuống nước và khóc lóc van xin họ bỏ qua cho em trai mình nhưng ngay lập tức nạn nhân liền ra giá "một là tiền, hai là tù".

Ở diễn biến khác, Trang (Ngọc Thuỷ) thuyết phục em trai lên Hà Nội sống nhưng Minh đáp lại bằng thái độ và lời nói hỗn láo khiến Thương vô cùng đau lòng và cuối cùng cô dành cho cậu em trai cái tát. Thương đuổi đánh Minh và nói em trai có giỏi thì đi luôn trước sự chứng kiến của Quân và bà ngoại.

Dù vậy, với Thương, bà cùng hai em là những người quan trọng nhất với cô. Thương nói với Quân rằng cô sẽ cố gắng chăm lo để họ được hạnh phúc. "Thế còn anh? Anh ở đâu?, Quân hỏi.

Thương sẽ trả lời ra sao? Cô sẽ dàn xếp với gia đình nạn nhân ra sao? Diễn biến chi tiết Bước chân vào đời tập 5 sẽ chính thức lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.