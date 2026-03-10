Trong Bước chân vào đời tập 8 lên sóng tối nay, 10/3, Trang (Ngọc Thuỷ) phát hiện Minh (Sơn Tùng) lén lút đi bar nên rất tức giận. Tuy nhiên cậu em rất biết cách hạ hoả bà chị vốn sống thực dụng nên Minh nhanh trí ngăn Trang mách chị gái.

Ở diễn biến khác, Trang phát hiện ra Thương (Quỳnh Kool) đang chăm sóc cho Lâm (Mạnh Trường) ở bệnh viện - người mà cô mất công bày mưu tính kế để mời tham gia dự án quan trọng của công ty mà chưa thành. Trang nói với Thương nếu vài ngày nữa mà không mời được Lâm tham gia talkshow của công ty cô sẽ mất việc nên muốn chị gái giúp. Tuy nhiên, Thương dứt khoát từ chối.

Thương cuối cùng đã nhận lời chăm sóc Lâm theo lời đề nghị của cô Hạnh (NSND Lan Hương). Khi Thương đỡ Lâm ra khỏi giường, hai người bị ngã ra sàn và đúng lúc này Quân (Huỳnh Anh) và mẹ anh (NSƯT Quách Thu Phương) đến thăm. Thương quáng quàng đỡ Lâm dậy và xin lỗi anh trước mặt người yêu nhưng điều khiến cô ngại ngùng hơn là đối mặt với mẹ của Quân trong tình huống không mấy dễ chịu.

Thương có thay đổi quyết định giúp em gái? Mẹ Quân có hài lòng khi biết bạn gái của con trai đi làm giúp việc ở bệnh viện? Diễn biến chi tiết Bước chân vào đời tập 8 sẽ chính thức lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.