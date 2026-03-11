Trong Bước chân vào đời tập 9 lên sóng tối nay, 11/3, Lâm (Mạnh Trường) và Thương (Quỳnh Kool) vẫn đấu khẩu không ngừng. Tuy nhiên Lâm vẫn dành rất nhiều lời tốt đẹp cho cậu em họ Quân (Huỳnh Anh) trước mặt Thương và dặn cô nếu yêu thật lòng thì phải tin Quân, ai nói gì hay nghĩ gì cũng kệ. Thương nói lời cảm ơn Lâm nhưng không phải vì lời khuyên của anh về Quân mà vì Lâm đồng ý giúp Trang (Ngọc Thuỷ) - em gái cô.

Ở diễn biến khác, Quân ngỏ ý mời Thương tới dự sinh nhật mẹ mình nhưng cô có vẻ e ngại, nói rằng tiệc gia đình mà mình tới không tiện và cũng chưa sẵn sàng. Dù vậy Quân hết sức thuyết phục người yêu, nói Thương là người quan trọng với mình và muốn nhân cơ hội này để bà Dung (Quách Thu Phương) và Thương thân nhau hơn.

Trong khi đó, Trang ghi điểm với Dũng (Hoàng Anh Vũ) sau khi mời được Trần Lâm tham gia talkshow của báo nên được sếp mời đi ăn đêm. Thấy người mình thích thân thiết bên người đàn ông lạ, Hưng (Trung Đức) không hài lòng nhưng vẫn lên tiếng bảo vệ cô trước sự khích bác của đàn em.

Thương có đồng ý đến dự sinh nhật mẹ của Quân? Diễn biến chi tiết Bước chân vào đời tập 9 sẽ chính thức lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.