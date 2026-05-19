NSƯT Thuỳ Anh cho biết đã ấp ủ làm MV Vó ngựa trên mây từ lâu bởi mong muốn âm thanh của cây Đàn Nhị được lên một tầm cao mới. Và khi hội tụ mọi yếu tố như độ chín trong nghề và gặp được ê-kíp phù hợp, MV được ra đời với bao hân hoan và thực sự thỏa mãn con đường làm nghệ thuật mà cô đang theo đuổi và cống hiến.

NSƯT Thuỳ Anh gắn bó với Đàn Nhị 40 năm.

Đây cũng là MV thứ 2 sau Băng qua cánh rừng cùng album Lắng được giới thiệu năm 2023 và album Ôi đàn cò được phát hành hành năm 2007. Trong suốt hơn 40 năm gắn bó và trình diễn cùng cây Đàn Nhị, Thuỳ Anh đã nâng thanh âm của cây Đàn Nhị lên một tầng cao mới với kỹ thuật điêu luyện được sử dụng triệt để thông qua một tác phẩm hội tụ mọi kỹ năng cũng như đỉnh cao học thuật viết riêng cho Đàn Nhị.

Sự kết hợp tinh tế giữa cung vĩ (kỹ thuật tay phải) - thường được gọi là linh hồn của âm thanh cùng sự nhuần nhuyễn của kỹ thuật tay trái để bấm, rung, lướt, Thùy Anh đã biểu đạt xuất sắc mọi sắc thái âm nhạc phức tạp, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ và vô cùng khoáng đạt. Thùy Anh đã biến một tác phẩm khí nhạc thuần túy được viết riêng cho nhạc cụ dân tộc thành một sản phẩm âm nhạc mang tính thời đại cao.

Trên nền nhạc của các nhạc cụ điện tử, Thùy Anh đã mang kỹ thuật di chuyển cung vĩ nhanh cùng kỹ thuật nảy cung liên tục để tạo ra tiếng ngân rung, cho mỗi đoạn cao trào hay những âm ngắn dứt khoát đầy kịch tính. Bên cạnh đó, kỹ thuật lướt ngón sắc nét để tạo ra âm thanh mượt mà, réo rắt đặc trưng cùng kỹ thuật bồi âm bằng cách chạm nhẹ vào dây đàn ở một số vị trí nốt đặc biệt cho những đoạn cao vút, trong trẻo thực sự gây ấn tượng mạnh cho người nghe.

NSƯT Thuỳ Anh trong MV "Vó ngựa trên mây".

Thùy Anh đã không những vượt ra ngoài khuôn khổ của một nghệ sĩ chơi Đàn Nhị nhị thông thường mà đã thách thức cả những đoạn có âm vực rộng bằng cách chuyển đổi thế tay nhuần nhuyễn, rung nhanh giữa các nốt chính và nốt phụ tạo hiệu ứng luyến láy mang tính học thuật cao, vô cùng ấn tượng.

Đúng với tinh thần của Vó ngựa trên mây, điều đặc biệt của tác phẩm này chính là khi Thùy Anh đã sử dụng kỹ thuật đặc biệt mô phỏng tiếng ngựa hí xa xăm đầy hoài niệm cùng kỹ thuật gõ dây đàn bằng phần gỗ của cung vĩ với nhiều áp lực linh hoạt khác nhau, tất cả tạo ra đầy đủ các cung bậc cảm xúc, màu sắc riêng biệt từ mềm mại, thì thầm đến mãnh liệt cũng như chính bản chất của cô trong suốt quá trình lao động nghiêm túc bấy lâu.

Bên cạnh phần trình diễn âm nhạc điêu luyện, cô đã gặp được đạo diễn Hai Le Cao - người được ví như có mối lương duyên với cô từ lần cộng tác quay MV Băng qua cánh rừng năm 2023 cùng ê-kíp vô cùng tâm huyết, Hai Le Cao đã chọn Hà Giang, một trong những vùng đất đẹp nhất Tây Bắc của Tổ Quốc làm bối cảnh cho MV lần này.

Dòng sông Nho Quế xuất hiện ấn tượng trong MV.

Dòng sông Nho Quế với màu xanh ngọc đặc trưng, uốn lượn quanh những ngọn núi hùng vĩ, những cánh đồng lúa chín vàng rực tít chân trời đã tạo ra một tổng thể đồng nhất. Cô cũng làm khó mình khi chơi đàn trên đỉnh núi, trên bè dọc dòng sông Nho Quế hay cưỡi ngựa trên con đường quanh co vùng sơn cước, điều mà cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được để truyền tải hết linh hồn của tác phẩm.

“Đàn Nhị gắn bó với tôi hơn 40 năm nay, đã đưa tôi đến những thành công nhất định trong nước cũng như trên thế giới, việc đặt cây Đàn Nhị vào đúng vị trí để mọi người biết sâu hơn về nó không chỉ đơn thuần là tri ân với người bạn thân thiết ấy mà còn là trách nhiệm của người nghệ sĩ như tôi. Nhiều người biết đến Đàn Nhị, đặc biệt là các bạn trẻ, để từ đó thanh âm của nó được trân trọng, được bảo tồn, đó mới chính là mục đích và sự theo đuổi của tôi. Một đất nước dù có phát triển đến cỡ nào thì văn hóa dân tộc vẫn là cốt lõi cho sự nhận diện rõ nét giữa bạn bè quốc tế".

Thuỳ Anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2019.

Và Thùy Anh đã thực hiện được những tâm niệm của mình thông qua tác phẩm này. Cũng không quá lời khi nói rằng NSƯT Thuỳ Anh là nghệ sĩ chơi Đàn Nhị gần như tiên phong của Việt Nam khi đã mang những tác phẩm âm nhạc dân tộc đến gần công chúng bằng những bản phối hiện đại mang đậm hơi thở cuộc sống.

Thùy Anh đã đóng góp công sức vô cùng to lớn của mình vào sự gìn giữ văn hóa dân tộc bằng cách rất riêng mà nghệ thuật nước nhà nói chung, chuyên ngành biểu diễn nhạc cụ dân tộc nói riêng sẽ nhắc đến như một hiện tượng khi nói về dòng chảy nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Vó ngựa trời mây đã được gọi tên như một tác phẩm xuất sắc viết riêng cho Đàn Nhị qua sự cống hiến đầy tâm huyết của NSƯT Thuỳ Anh. Nó như món quà của cô dành cho khán giả yên mến cô cùng cây Đàn Nhị bấy lâu, cũng như tặng riêng cho bản thân nhân dịp sinh nhật mình.

NSƯT Thuỳ Anh sinh năm 1977, có bố là nghệ sĩ Đàn Nhị - Dương Chưởng (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam), chị gái là nghệ sĩ violin (VNOB). NSƯT Thuỳ Anh hiện là giảng viên Đàn Nhị, khoa Nhạc cụ truyền thống Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, thành viên nhóm Cỏ Lạ.

Phạm Mạnh Cường