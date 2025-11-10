Liên quan clip ghi lại hình ảnh người đàn ông, được cho là lãnh đạo Trường THPT Tô Hiến Thành (xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình), có hành động thân mật với phụ nữ tại phòng làm việc, ngày 10/11, lãnh đạo UBND xã Hải Hậu cho biết cơ quan công an đang xác minh nội dung, nguồn gốc, thời điểm và người phát tán clip.

Chiều cùng ngày, Công an xã Hải Hậu đã mời quản trị viên của một fanpage đăng tải hình ảnh, clip liên quan đến người được cho là lãnh đạo Trường THPT Tô Hiến Thành lên làm việc.

Hình ảnh cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều clip ghi lại hình ảnh người đàn ông trên có hành động thân mật với phụ nữ ngay trong phòng làm việc. Sự việc gây xôn xao dư luận, thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận trái chiều.

Sau khi clip xuất hiện trên mạng xã hội, Trường THPT Tô Hiến Thành đã có báo cáo nhanh gửi UBND xã Hải Hậu và Phòng Giáo dục Trung học.

Báo cáo do hiệu trưởng ký cho biết, trường là cơ sở tư thục và nội dung clip đang được các cơ quan chức năng xác minh.

“Nhà trường xác nhận người xuất hiện trong clip không phải là hiệu trưởng, cũng không phải cán bộ hay giáo viên thuộc quản lý của ngành giáo dục. Người này chưa từng giảng dạy tại bất kỳ cơ sở giáo dục nào,” báo cáo của Trường THPT Tô Hiến Thành nêu rõ.

Cũng theo báo cáo nhanh của Trường THPT Tô Hiến Thành, các clip được cho là quay từ năm 2024 đến đầu năm 2025, trước khi sáp nhập tỉnh Ninh Bình mới. “Qua hình ảnh, phòng làm việc trong clip không thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường,” báo cáo nêu.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.