Có những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt in hằn dấu vết thời gian, khi ký ức về một hành trình nhiều gian nan nhưng vô cùng vẻ vang của ngành công tác dân tộc hiện về. Đó là chặng đường được viết nên bằng tâm huyết, trách nhiệm và tình yêu sâu nặng với đồng bào, với đất nước. Buổi gặp mặt ấy vì thế còn là cuộc trở về đầy nghĩa tình dưới mái nhà chung của nhiều thế hệ cán bộ đã dành trọn tuổi trẻ, tâm huyết cho sự nghiệp công tác dân tộc, tôn giáo - một sự nghiệp luôn gắn bó sâu nặng với đồng bào các dân tộc và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc qua các thời kỳ trò chuyện tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Lê Anh Dũng

Cách đây tròn 80 năm, ngày 3/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Nha Dân tộc thiểu số thuộc Bộ Nội vụ - cơ quan đầu tiên của Nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác dân tộc. Từ dấu mốc lịch sử ấy, công tác dân tộc từng bước được hình thành, phát triển và không ngừng lớn mạnh, gắn liền với các giai đoạn cách mạng của đất nước.

Video: Gặp mặt Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc

Qua từng thời kỳ, dù mang những tên gọi khác nhau như Nha Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc và miền núi, Ủy ban Dân tộc… hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc ngày càng được củng cố, hoàn thiện cả về tổ chức bộ máy, chức năng và nhiệm vụ. Một dấu mốc đặc biệt có ý nghĩa trong tiến trình ấy là việc thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác dân tộc và tôn giáo.

Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, cán bộ làm công tác dân tộc đã vượt núi băng rừng, bám bản, bám dân, vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc. Ở chiến khu Việt Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên hay Tây Nam Bộ, những cán bộ dân tộc vừa làm công tác vận động quần chúng, vừa xây dựng cơ sở cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc - một trong những nhân tố quyết định làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc qua các thời kỳ chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Lê Anh Dũng

Sau ngày đất nước thống nhất, đặc biệt từ khi bước vào thời kỳ đổi mới, công tác dân tộc tiếp tục được Đảng và Nhà nước xác định là vấn đề chiến lược lâu dài, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước; tạo nên chuyển động mạnh mẽ, sâu sắc nơi vùng cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc.

Trong hội trường hôm nay, nhiều mái đầu bạc đã lặng đi khi những thước phim tư liệu về hành trình 80 năm của ngành được trình chiếu. Có những cán bộ từng gắn bó cả tuổi trẻ với vùng cao Tây Bắc, có người nhiều năm bám địa bàn Tây Nguyên… Họ trở về trong niềm xúc động khi chứng kiến ngành công tác dân tộc hôm nay ngày càng trưởng thành, lớn mạnh và giữ vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước.

Các đại biểu chăm chú xem những thước phim tái hiện hành trình 80 năm công tác dân tộc. Ảnh: Lê Anh Dũng

Chia sẻ về những năm tháng gắn bó máu thịt với đồng bào vùng cao, bà Hoàng Thị Hạnh (nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) không giấu được xúc động khi nhắc lại ký ức ở các xã Bản Công, Bản Mù của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái (cũ) vào đầu những năm 2000. Khi ấy, khắp những sườn núi mờ sương, cây thuốc phiện phủ kín nương rẫy, khói thuốc len vào từng mái nhà, bào mòn sức khỏe, ý chí; đẩy nhiều gia đình người Mông vào vòng luẩn quẩn của đói nghèo, lạc hậu.

“Có những bản làng tiêu điều đến xót lòng. Người dân sống quẩn quanh trong khói thuốc, trẻ con thất học, cuộc sống gần như không còn hy vọng đổi thay…”, bà Hạnh ngậm ngùi nhớ lại.

Trước thực trạng ấy, với quyết tâm của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là cơ quan làm công tác dân tộc và chính quyền địa phương, nhiều đoàn công tác đã bền bỉ bám bản, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đồng bào để vận động xóa bỏ cây thuốc phiện.

Đó không phải là câu chuyện của vài ngày hay vài tháng, mà là cả một hành trình đầy gian nan, đòi hỏi sự kiên trì, thấu hiểu và tình thương thực sự dành cho người dân.

Từng nương anh túc dần được thay thế bằng cây ăn quả, ruộng bậc thang lúa nước; điện kéo về, những con đường mới mở ra kéo theo ánh sáng, trường học và hy vọng đến với bản làng.

“Ngày trở lại, nhìn những đứa trẻ tung tăng đến lớp, nhìn đồng bào có cái ăn, cái mặc, biết làm kinh tế, chúng tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng”, bà Hạnh xúc động nói.

Câu chuyện ở Trạm Tấu không chỉ là ký ức của riêng một thế hệ cán bộ làm công tác dân tộc, mà còn là minh chứng sinh động cho hành trình âm thầm nhưng đầy trách nhiệm của những con người đã dành trọn tâm huyết để giúp đồng bào vùng cao thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, từng bước đổi thay cuộc sống bằng chính sức mình.

Cùng chung cảm xúc ấy, bằng tất cả tình cảm gắn bó và tâm huyết dành cho ngành, các đồng chí nguyên lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc qua các thời kỳ đều bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi chứng kiến những đổi thay lớn lao của công tác dân tộc, tôn giáo hôm nay.

Trong niềm vui hội ngộ, các thế hệ đi trước cũng gửi gắm niềm tin sâu sắc rằng lớp cán bộ hôm nay sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết, tận tụy, gần dân, hết lòng vì đồng bào các dân tộc; tiếp nối hành trình vẻ vang của ngành bằng tinh thần đổi mới, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, đưa sự nghiệp công tác dân tộc bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều dấu ấn tự hào hơn nữa.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang đón nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Sơn Song Sơn. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trong không gian trang trọng, đầm ấm của buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang xúc động bày tỏ tình cảm chân thành và cảm ơn sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác dân tộc ở Trung ương và địa phương qua các thời kỳ về những đóng góp to lớn góp phần làm nên thành tích vẻ vang của ngành quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Đồng thời, bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào đội ngũ những người làm công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc, công tác tôn giáo hiện nay sẽ viết tiếp truyền thống vẻ vang 80 năm truyền thống công tác dân tộc, 71 năm truyền thống công tác tôn giáo; không ngừng nỗ lực, ra sức thi đua, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng, trước nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ mới, kỷ nguyên mới.

Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn và nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ Trần Lưu Hải tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tham dự buổi gặp mặt, chị Đinh Thị Phúc, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Dân tộc và Tôn giáo chia sẻ, đối với thế hệ cán bộ trẻ hôm nay, được làm việc trong ngành công tác dân tộc và tôn giáo không chỉ là niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm lớn lao trước Đảng, Nhà nước và đồng bào các dân tộc. Với những việc làm cụ thể, hình ảnh người cán bộ trẻ ngành dân tộc và tôn giáo ngày càng gắn bó hơn với cơ sở, với đồng bào, tiếp nối tinh thần “gần dân, hiểu dân, vì dân” của các thế hệ đi trước.

Các đại biểu tham dự kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc. Ảnh: Lê Anh Dũng

“Chúng tôi hiểu rằng, phía sau những thành tựu hôm nay là công sức, tâm huyết và cả sự hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ đi trước. Đó cũng là động lực để tuổi trẻ tiếp tục rèn luyện, học tập, cống hiến, mang sức trẻ và tinh thần đổi mới để phục vụ đồng bào, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt”, chị Phúc bày tỏ.

Cảm xúc của hành trình 80 năm gói gọn trong một buổi chiều ngắn ngủi. Buổi gặp mặt khép lại trong niềm hạnh phúc xen lẫn cảm giác nuối tiếc, nhưng dư âm của niềm tự hào, của sự tiếp nối giữa các thế hệ vẫn còn đọng mãi.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng lễ gặp mặt. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trong hành trình phát triển mới của đất nước, những người làm công tác dân tộc, tôn giáo hôm nay tiếp tục mang theo niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, để 80 năm truyền thống không chỉ là ký ức tự hào, mà còn là động lực cho chặng đường phía trước - chặng đường vì sự phát triển bền vững của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vì khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vì một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.