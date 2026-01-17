Nhờ tư duy nhạy bén trong canh tác xen canh cùng sự khởi sắc của giá nông sản, chỉ trong 3 năm qua, buôn Cư Dlue đã vươn mình thành điểm sáng kinh tế. Những ngôi nhà khang trang mọc lên, đời sống bà con ấm no, hạnh phúc.

Ông Y Bay (trái) bên vườn sầu riêng xanh mướt của gia đình. Ảnh: Hải Dương

Gia đình ông Y Bay Buôn Ya có 8 sào đất trồng xen canh cà phê, sầu riêng và hồ tiêu. Trong hai năm qua, mỗi năm ông thu hơn 200 triệu đồng lãi ròng. Dự kiến năm tới khi 40 cây sầu riêng vào thu hoạch chính, số tiền thu về sẽ tăng lên gần 400 triệu đồng.

Ông cho biết, trước đây gia đình ông chỉ trồng thuần cà phê nên khi giá cả xuống thấp chẳng thu về được bao nhiêu khiến cuộc sống rất khó khăn. Cách đây khoảng 5 năm, ông đã đi học hỏi các mô hình và quyết định trồng xen canh hồ tiêu và sầu riêng vào rẫy cà phê để tăng thu nhập.

"2 năm qua, nhờ được mùa, giá cả các mặt hàng nông sản tăng cao nên mỗi năm gia đình tôi thu về hơn 200 triệu đồng. Nhờ có thu nhập cao nên cuộc sống thoải mái, ấm no, nhà cửa cũng xây dựng đẹp hơn", ông Y Bay Buôn Ya vui mừng chia sẻ.

Gia đình ông Y Quế là một trong rất nhiều gia đình trong buôn Cư Dlue có thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Ảnh: Hải Dương

Tương tự, ông Y Quế Buôn Ya (SN 1968) cũng có 1 ha cà phê trồng xen canh hồ tiêu và sầu riêng. Cà phê đã cho thu hoạch từ lâu nhưng vì giá xuống thấp nên cuộc sống gia đình ông vẫn còn khó khăn. Đến năm 2024, giá cà phê bất ngờ tăng cao nên gia đình có của ăn của để. "Năm nay gia đình tôi thu hơn 200 triệu đồng từ cà phê. Mùa tới ngoài cà phê còn có hơn 30 cây sầu riêng cho thu hoạch nên thu nhập sẽ tăng lên nhiều hơn. Nhờ có thu nhập nên 6 con tôi được học hành, làm việc ổn định, trong đó có 2 cháu làm nhà nước", ông Y Quế chia sẻ.

Những ngôi nhà khang trang trong buôn Cư Dlue. Ảnh: Hải Dương

5 năm hơn 150 ngôi nhà mới được xây dựng

Chia sẻ niềm vui với bà con, ông Y Thi Buôn Ya - Bí thư Chi bộ buôn Cư Dlue cho hay, hàng chục năm nay, kinh tế người dân trong buôn chủ yếu dựa vào cây cà phê. Những năm trước do giá cả, sản lượng thấp nên đời sống bà con gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo rất cao, nhà cửa không được như bây giờ. Khoảng 3 năm trở lại đây, bà con đã áp dụng khoa học kỹ thuật, trồng xen canh hồ tiêu và sầu riêng vào rẫy cà phê, cùng với giá cả nông sản tăng cao nên đời sống người dân trở nên khá giả.

Theo Bí thư Chi bộ buôn Cư Dlue, toàn buôn có 276 hộ dân thì có hơn 150 ngôi nhà mới được xây dựng trong khoảng 5 năm trở lại đây. Số lượng gia đình có thu nhập 200 triệu đồng/năm rất nhiều, trong buôn cũng không còn hộ nghèo.

"Người dân trong buôn hiền lành, chăm chỉ làm ăn phát triển kinh tế. Những năm qua, nhờ kinh tế đi lên nên rất nhiều con em học hành thành đạt và làm trong cơ quan nhà nước. Hầu hết thanh niên trong buôn đã chăm chỉ làm ăn, phụ giúp gia đình...", ông Y Thi vui mừng nói.

Một ngôi nhà mới xây trong buôn. Ảnh: Hải Dương

Ông Đỗ Xuân Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú nhìn nhận, nhờ đổi mới cách làm, đến nay Cư Dlue là buôn duy nhất trên địa bàn không còn hộ nghèo, đời sống bà con sung túc hơn. Đây cũng là buôn có mặt bằng kinh tế đồng đều nhất trong xã vì hầu hết gia đình nào cũng có cà phê, hồ tiêu và sầu riêng.

Những thành công từ mô hình xen canh và sự thay đổi trong tư duy sản xuất đã giúp buôn Cư Dlue không chỉ xóa nghèo mà còn trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.