Tôi mới mua chiếc Mitsubishi Xforce được hơn 1 năm. Dù bản thân khá giữ gìn nhưng do để ngoài trời và thường xuyên đi trong phố nên không tránh được những vết va quệt dẫn đến trầy xước nhỏ trên xe, nhìn khá khó chịu.

Các dụng cụ như bút, dung dịch sơn dặm được quảng cáo có thể đánh bay vết xước trong nháy mắt. Ảnh minh hoạ

Qua theo dõi trên nhiều trang mạng đang rao bán loại bút sơn có thể "vá" sơn dặm khá tốt, chỉ cần đi vài đường là các vết xước "biến mất", trả lại lớp sơn bóng đẹp theo đúng màu xe. Giá của những loại dụng cụ này chỉ khoảng vài chục nghìn đến trăm nghìn đồng.

Thực tế, nếu so với việc phải đưa xe đến gara để sơn lại thì việc tự xử lý tại nhà là cực rẻ và tiện lợi. Tuy nhiên tôi không biết công dụng có đúng như quảng cáo hay không và dùng một thời gian, vết sơn dặm có bị đổi màu hay gây hại gì cho lớp sơn zin.

Rất mong nhận được ý kiến từ những chuyên gia và người có kinh nghiệm sử dụng. Xin cảm ơn!

Độc giả Thành Dương (Hà Đông, Hà Nội)

