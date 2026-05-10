Hệ thống điều hòa không khí được xem là một trong những trang bị quan trọng nhất trên ô tô hiện đại, đặc biệt tại thị trường Việt Nam với khí hậu nóng ẩm quanh năm. Khi điều hòa hoạt động đúng chuẩn, khoang cabin luôn mát mẻ, dễ chịu, giúp người lái tập trung và hành khách thoải mái hơn.

Điều hòa ô tô bỗng yếu có thể đến từ những nguyên nhân rất đơn giản. Ảnh: Slashgear

Thế nhưng, khi những luồng gió mát lạnh dần trở nên yếu ớt và có mùi khó chịu, đa số tài xế thường nghĩ ngay đến việc xe bị hết gas lạnh. Thực tế, nguyên nhân phổ biến và đơn giản nhất lại nằm ở lọc gió điều hòa ô tô bị bẩn, nên đây chính là chi tiết đầu tiên bạn nên kiểm tra.

Lý do là vì việc kiểm tra lọc gió điều hòa khá đơn giản, thường không cần dụng cụ chuyên dụng. Chi phí thay thế tương đối rẻ hoặc bạn có thể dễ dàng lắp lại nếu lọc gió điều hòa không bị bẩn.

Lưu ý, nhiều chủ xe thường nhầm lẫn giữa lọc gió động cơ điều hòa và lọc gió điều hòa. Lọc gió động cơ giúp động cơ xe đốt cháy nhiên liệu hiệu quả. Trong khi đó, chỉ có lọc gió điều hòa mới trực tiếp ảnh hưởng đến lưu lượng gió và chất lượng không khí của hệ thống điều hòa.

Tùy từng hãng xe, dòng xe và năm sản xuất, vị trí bộ lọc gió điều hòa ô tô có thể khác nhau. Phổ biến nhất là phía sau hộc để đồ trước ghế phụ, dưới bảng táp-lô hoặc khu vực chân kính chắn gió. Người dùng nên tham khảo sách hướng dẫn sử dụng xe để xác định chính xác vị trí.

Lọc gió điều hòa thường được bố trí ở phía sau hốc đựng đồ bên ghế phụ. Ảnh: ĐGX

Sau khi mở nắp che, bộ lọc thường có dạng giấy gấp nếp hình chữ nhật, dày khoảng 2-3 cm. Hãy kiểm tra cả hai mặt xem có bám nhiều bụi, lá cây hay mảnh vụn hay không. Nếu chỉ bẩn nhẹ, có thể hút bụi hoặc thổi khí nén để tạm thời cải thiện luồng gió. Trong trường hợp bộ lọc quá bẩn hoặc đã xuống cấp, việc thay mới là cần thiết.

Nếu luồng gió vẫn thổi mạnh nhưng không đủ lạnh, khả năng cao hệ thống điều hòa đang thiếu gas lạnh. Người dùng có thể tự nạp gas bằng bộ dụng cụ chuyên dụng, nhưng cần lưu ý rằng thiếu gas thường xuất phát từ rò rỉ đường ống hoặc linh kiện. Khi đó, tốt nhất nên đưa xe tới gara chuyên nghiệp để kiểm tra và sửa chữa triệt để.

Ngược lại, nếu điều hòa gần như không có gió thổi ra, vấn đề có thể nằm ở quạt gió. Các nguyên nhân thường gặp gồm cầu chì cháy, rơ-le hỏng, điện trở quạt gặp trục trặc hoặc mô-tơ quạt bị lỗi. Trường hợp nghe tiếng lạch cạch khi thay đổi tốc độ quạt cũng là dấu hiệu cho thấy cụm quạt có thể đã bị lỏng hoặc hư hỏng.

Việc kiểm tra cầu chì và rơ-le khá đơn giản nếu có sách hướng dẫn xe. Tuy nhiên, với các lỗi liên quan đến điện trở hoặc mô-tơ quạt, người dùng không có kinh nghiệm nên nhờ kỹ thuật viên chuyên nghiệp để tránh phát sinh hư hỏng khác.

Theo các chuyên gia ô tô, để hệ thống điều hòa bền bỉ trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt tại Việt Nam, người dùng nên thay lọc gió định kỳ mỗi 15.000-20.000km hoặc sớm hơn nếu thường xuyên di chuyển trong môi trường khói bụi.

Tránh để rác bẩn hoặc các vật nhỏ rơi vào đường ống gió gây tắc nghẽn hoặc tạo mùi hôi. Bên cạnh đó, chủ xe nên bảo dưởng tổng thể ít nhất mỗi năm một lần trước khi vào mùa nóng để kiểm tra lượng gas, dầu bôi trơn lốc lạnh và độ căng của dây curoa.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!