Cảnh sát giao thông bang California (CHP) vừa ghi nhận một tình huống hiếm gặp liên quan đến dòng xe điện mini (cỡ siêu nhỏ) có xuất xứ từ Trung Quốc. Chiếc xe bị yêu cầu dừng lại sau khi lưu thông với tốc độ quá thấp tại thành phố Redding, gây ùn ứ trên tuyến đường công cộng.

Theo CHP, dòng xe này thuộc nhóm phương tiện tốc độ thấp (Low-Speed Vehicle - LSV), vốn đang xuất hiện ngày càng nhiều tại Mỹ.

Phần lớn xe LSV trước đây là xe phục vụ trong các sân golf được cải tiến, nhưng vài năm gần đây thị trường xuất hiện thêm nhiều mẫu ô tô điện mini do Trung Quốc sản xuất, có thiết kế nhỏ gọn như đồ chơi nhưng vẫn được phép lưu thông trên đường phố trong một số điều kiện nhất định.

Cảnh sát cho biết chiếc xe bị dừng kiểm tra do di chuyển quá chậm so với dòng phương tiện xung quanh. Hầu hết xe LSV chỉ đạt tốc độ tối đa khoảng 40km/h, phù hợp với các khu dân cư hoặc đường nội đô có giới hạn tốc độ thấp. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng hơn được phát hiện sau khi lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ. Người điều khiển phương tiện bị xác định đang sử dụng giấy phép lái xe đã bị đình chỉ.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội bởi hình dáng “bé tí hon” của chiếc xe điện. Tuy nhiên, CHP nhấn mạnh rằng dù có ngoại hình giống xe đồ chơi, các phương tiện LSV vẫn được xem là xe cơ giới hợp pháp và phải tuân thủ đầy đủ quy định giao thông như ô tô thông thường.

Theo quy định tại California, xe LSV là loại xe bốn bánh có tốc độ vận hành từ 32-40 km/h và khối lượng dưới 1,36 tấn. Để được lưu thông hợp pháp, xe phải trang bị đầy đủ đèn pha, đèn hậu, đèn phanh, gương chiếu hậu, dây an toàn, xi-nhan, cần gạt mưa, phanh tay và camera lùi. Người lái cũng bắt buộc phải có giấy phép lái xe hợp lệ, đăng ký phương tiện và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Ngoài ra, xe LSV không được phép chạy trên những tuyến đường có giới hạn tốc độ vượt quá 56 km/h. Đây là quy định nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn, bởi các mẫu xe mini công suất thấp rất dễ trở thành “chướng ngại vật” giữa dòng phương tiện di chuyển tốc độ cao.

Giới chức California cho biết các dòng xe điện mini đang ngày càng phổ biến nhờ giá rẻ và chi phí vận hành thấp. Tuy nhiên, việc sử dụng chúng trên đường công cộng vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn và bằng lái như với ô tô thông thường.

(Theo Carscoops)

