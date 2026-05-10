Giá xăng liên tục tăng cao trong thời gian qua đang khiến việc sử dụng ô tô hàng ngày, đặc biệt là để đi làm, trở thành áp lực không nhỏ với nhiều gia đình. Chính vì vậy, khả năng tiết kiệm nhiên liệu ngày càng được người tiêu dùng đặt lên hàng đầu khi chọn mua xe.

Tuy nhiên, trên thực tế, mức tiêu hao xăng không chỉ phụ thuộc vào giá nhiên liệu hay công nghệ động cơ, mà còn chịu ảnh hưởng rất lớn từ tình trạng kỹ thuật và việc bảo dưỡng xe.

Đáng chú ý, người dùng không nhất thiết phải đổi sang xe mới hay xe hybrid để tiết kiệm xăng. Chỉ cần chú ý đúng 4 bộ phận xe dưới đây, mức tiêu hao nhiên liệu có thể được cải thiện rõ rệt, trong khi chi phí bỏ ra không quá lớn.

Lốp xe

Lốp xe là yếu tố đầu tiên cần được quan tâm bởi đây là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với mặt đường và có ảnh hưởng lớn đến lực cản lăn. Lốp mòn, lốp quá nặng hoặc bơm sai áp suất đều khiến động cơ phải hoạt động nhiều hơn để duy trì chuyển động, kéo theo mức tiêu thụ nhiên liệu tăng lên.

Việc thay lốp cũ bằng lốp mới tiết kiệm nhiên liệu chỉ là bước khởi đầu. Người dùng không nên tự ý thay đổi kích thước lốp so với thông số tiêu chuẩn của nhà sản xuất, bởi điều này không giúp xe tiết kiệm xăng mà còn làm giảm độ ổn định khi vận hành.

Để tối ưu hiệu quả, tài xế nên bơm lốp đúng áp suất khuyến nghị, đảo lốp định kỳ, cân chỉnh thước lái mỗi năm một lần và tránh sử dụng lốp có kích thước không phù hợp.

Lọc gió động cơ

Lọc gió động cơ cũng là chi tiết nhỏ nhưng tác động lớn. Động cơ đốt trong cần hỗn hợp nhiên liệu và không khí chính xác để hoạt động hiệu quả. Với xe hiện đại, lọc gió bẩn có thể làm hiệu suất nhiên liệu giảm tới 6%. Còn với xe đời cũ dùng bộ chế hòa khí, con số này có thể lên tới 11%.

Lọc gió bị bẩn làm hạn chế lượng không khí vào buồng đốt, khiến quá trình cháy kém hiệu quả và xe "uống xăng" nhiều hơn. Phần lớn nhà sản xuất khuyến cáo thay lọc gió sau mỗi khoảng 24.000km – một hạng mục rẻ tiền nhưng mang lại hiệu quả rõ ràng.

Bugi đánh lửa

Bugi đánh lửa chịu trách nhiệm đốt cháy hỗn hợp không khí - nhiên liệu. Khi bugi xuống cấp, quá trình cháy không triệt để, khiến xe ì, tăng tốc kém và tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn. Với những xe đã chạy trên 100.000-160.000km, bugi cũ có thể khiến xe tốn thêm khoảng 0,4-0,8 lít xăng cho mỗi 100km.

Dấu hiệu thường gặp là xe khó nổ máy, rung giật hoặc phản ứng chậm khi đạp ga. Thay bugi không đắt, nhưng lợi ích lâu dài về hiệu suất và mức tiêu hao nhiên liệu là điều không thể bỏ qua.

Cảm biến oxy

Bộ phận này giúp ECU tính toán tỷ lệ hòa khí tối ưu. Khi cảm biến này hỏng, đèn báo lỗi trên bảng điều khiển sẽ bật sáng, xe có thể phun dư xăng, gây hao nhiên liệu, giảm công suất và tiềm ẩn nguy cơ làm hỏng bộ xúc tác khí thải. Dù đôi khi không xuất hiện đèn báo lỗi, các biểu hiện như động cơ chạy không ổn định hay bỏ máy vẫn là dấu hiệu cần đưa xe đi kiểm tra sớm.

Mặc dù các cảm biến có thể được thay thế riêng lẻ, nhưng thợ sửa chữa có thể khuyên bạn nên thay thế tất cả cùng một lúc nếu một cảm biến bị hỏng. Chi phí sửa chữa thường không quá cao. Việc tiếp tục sử dụng trong tình trạng này có thể dẫn đến chi phí sửa chữa lớn hơn rất nhiều.

Tiết kiệm nhiên liệu thực chất không phải câu chuyện phức tạp. Với cách tiếp cận truyền thống như bảo dưỡng đúng định kỳ, kiểm tra kỹ thuật thường xuyên và không xem nhẹ những chi tiết nhỏ, người dùng hoàn toàn có thể giảm đáng kể chi phí xăng dầu mỗi tháng, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu vẫn khó lường như hiện nay.

