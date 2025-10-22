Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy hoạt động từ ngày 22/10, quy mô lớn thứ 2 hệ thống, sau cơ sở Tâm Anh Quận 7 rộng 25.000 m² tại phường Tân Hưng, TP.HCM. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Mang y tế chất lượng cao - chuyên sâu đến với khu vực đông dân hàng đầu Thủ đô

Tâm Anh Cầu Giấy tọa lạc tại số 265 Cầu Giấy (ga Chùa Hà), với 5 tầng nổi, diện tích hơn 17.000m², được đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hàng đầu thế giới, có khả năng phục vụ đến 3.000 lượt khách mỗi ngày.

Tâm Anh Cầu Giấy với thiết kế 5 tầng nổi, được đầu tư toàn diện về cơ sở vật chất và thiết bị y tế hàng đầu thế giới. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Theo bà Ngô Thị Ngọc Hoa, Tổng Giám đốc Hệ thống Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh, cơ sở quy tụ gần 1000 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên cùng quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp được hoàn thiện qua gần 10 năm của toàn hệ thống, góp phần thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng “từ sớm, từ xa bằng công nghệ cao”.

Tâm Anh Cầu Giấy có 28 chuyên khoa với 200 phòng chức năng hiện đại, nổi bật các lĩnh vực: Cấp cứu tổng hợp - đột quỵ, Nội tổng hợp - Khám sức khỏe tổng quát, Hỗ trợ sinh sản (IVF), Sản Phụ khoa, Nhi, Tiêu hóa, Tim mạch, Thần kinh, Mắt Công nghệ cao, Cơ xương khớp, Chấn thương chỉnh hình, Nội tiết - Đái tháo đường, Giảm cân, Da liễu - Thẩm mỹ Da, Nội thận - Lọc máu…; không gian thiết kế khoa học, thân thiện, tối ưu trải nghiệm người bệnh.

TTƯT.TS.BS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giám đốc chuyên môn cho biết, mô hình đa chuyên khoa sâu giúp Tâm Anh Cầu Giấy không chỉ là nơi khám, tầm soát mà còn là trung tâm điều trị chuyên sâu, công nghệ cao, liên thông toàn diện với hệ thống Tâm Anh Hà Nội, TP.HCM và các bệnh viện lớn trong, ngoài nước, giúp hội chẩn nhanh, điều trị hiệu quả, giảm thời gian và chi phí cho người bệnh.

Sự ra đời của “siêu” phòng khám Tâm Anh Cầu Giấy khẳng định chiến lược phát triển y tế cộng đồng của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - mở rộng các siêu trung tâm khám chữa bệnh công nghệ cao, giảm tải bệnh viện tuyến cuối, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

“Siêu” trung tâm khám chữa bệnh Tâm Anh Cầu Giấy (Hà Nội)

Nhiều thiết bị, máy móc hiện đại

Phát biểu tại lễ khai trương, TTƯT.PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp, BVĐK Tâm Anh Hà Nội, cho biết Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy được đầu tư 100% máy móc, thiết bị mới, đồng bộ với toàn hệ thống Bệnh viện Tâm Anh, trong đó có nhiều công nghệ hàng đầu thế giới mà nhiều bệnh viện lớn cũng chưa có.

Ví dụ, Hệ thống siêu âm 4D Voluson Signature 18 (GE Healthcare, Mỹ) thế hệ mới nhất tích hợp AI và công nghệ dựng hình 3D/4D vượt trội, cho phép bác sĩ “vẽ” bản đồ tử cung chi tiết, phát hiện chính xác u xơ, polyp hay dị dạng tử cung - những nguyên nhân phổ biến gây vô sinh hiếm muộn ở phụ nữ.

Hệ thống kích thích từ trường xuyên sọ Neuro-MSX (Nga) - công nghệ điều trị không xâm lấn bằng xung từ trường, tác động chính xác lên vùng não chỉ định mà không cần phẫu thuật hay gây mê. Thiết bị này giúp điều hòa hoạt động thần kinh, hỗ trợ hiệu quả cho bệnh nhân trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, đau đầu mạn tính, phục hồi sau đột quỵ.

Công nghệ Neuro-MSX (Nga) - “bước tiến mới” trong điều trị các rối loạn thần kinh tại Tâm Anh Cầu Giấy. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Tại chuyên khoa Tim mạch, hệ thống đo gắng sức SunTech Tango M2 (Mỹ) kết hợp máy đi bộ y khoa BTL (CH Séc), người bệnh chỉ cần đi bộ nhẹ, hệ thống sẽ tự động theo dõi huyết áp, nhịp tim, điện tâm đồ theo từng giai đoạn, giúp bác sĩ phát hiện sớm các rối loạn tim mạch tiềm ẩn, bảo đảm an toàn và thoải mái.

Tại chuyên khoa Tai Mũi Họng và Thần kinh, phòng khám là một trong những nơi đầu tiên tại Hà Nội sở hữu công nghệ VNG 525 và EyeSeeCam vHIT (Interacoustics, Đan Mạch) - công nghệ tiên tiến giúp ghi lại chuyển động mắt và phản xạ đầu- - mắt để phát hiện sớm rối loạn tiền đình, chóng mặt, mất thăng bằng.

Hệ thống đo chức năng tiền đình Interacoustics tích hợp công nghệ ảnh động nhãn đồ (VNG) ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Tâm Anh Cầu Giấy. Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

“Siêu” phòng khám Tâm Anh Cầu Giấy còn đầu tư đồng bộ các hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại như máy MRI 1.5 Tesla, siêu âm Doppler 5D, công nghệ FUSION kết hợp siêu âm - CT - MRI, siêu âm định lượng gan nhiễm mỡ UDFF, cùng hệ thống đo mật độ xương cao cấp, máy X-quang kỹ thuật số thế hệ mới cho hình ảnh sắc nét, an toàn với liều tia thấp....

Toàn bộ hệ thống chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm tự động hóa toàn phần giúp phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác, điều trị hiệu quả, rút ngắn thời gian và tối ưu chi phí - mang đến cho người bệnh trải nghiệm y tế chuẩn quốc tế ngay giữa lòng Thủ đô. Mỗi tầng đều bố trí khu xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, quầy thuốc ngay tại chỗ, giúp người bệnh di chuyển ít - khám nhanh - hiệu quả cao.

Tâm Anh Cầu Giấy còn đầu tư hệ thống quản trị thông minh với bệnh án điện tử (EMR), cho phép tra cứu kết quả, lịch tái khám, thanh toán không tiền mặt, hướng tới mô hình “không giấy tờ - không đợi chờ - về nhà sớm”. Phòng khám còn triển khai dịch vụ ngoài giờ, khu VIP riêng tư, sang trọng, tích hợp nhiều tiện ích như căng-tin, wifi miễn phí, bãi đỗ xe rộng, khu vui chơi trẻ em 500 m²..

Khu khám VIP của “siêu” Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy được thiết kế như một “phòng chờ hạng thương gia” sang trọng, yên tĩnh. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

TTƯT.TS.BS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giám đốc chuyên môn Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy cho biết, Phòng khám hướng đến chất lượng cao với chi phí hợp lý, đang hoàn thiện thủ tục BHYT để người dân Cầu Giấy được hưởng đầy đủ quyền lợi khám chữa bệnh công nghệ cao.

Cùng ngày, nằm trong khuôn viên Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, Hệ thống Tiêm chủng VNVC khai trương Trung tâm VNVC The West Cầu Giấy, trung tâm thứ 245 trên toàn quốc. Với diện tích hơn 500 m², trang bị kho lạnh đạt chuẩn GSP và đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng giàu kinh nghiệm, VNVC The West cung cấp đầy đủ vắc xin chính hãng cùng nhiều ưu đãi hỗ trợ người dân tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

Trọng Nghĩa