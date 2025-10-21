Ngày 21/10, BS.CKII Nguyễn Khắc Lê Sơn, Phó khoa Điều trị rối loạn nhịp Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Khoa Cấp cứu cứu sống bệnh nhân N.T.B (70 tuổi, ngụ TPHCM).

Theo bác sĩ Sơn, bệnh nhân đột ngột bị đau ngực, khó thở, chóng mặt và ngất xỉu tại nhà trọ nơi bà sống một mình. Người dân xung quanh phát hiện và đưa bà đến bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngay khi tiếp nhận, Khoa Cấp cứu đã khởi động quy trình báo động đỏ, phối hợp các chuyên khoa hội chẩn. Men tim của bệnh nhân tăng rất cao, chứng tỏ nhiều tế bào cơ tim bị chết. Ê-kíp xác định đây là trường hợp có khả năng bị nhồi máu cơ tim cấp do bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng: suy tim, block nhánh trái, tăng huyết áp và đái tháo đường. Bệnh nhân còn có tiền sử hút thuốc lá, không loại trừ khả năng bị co thắt khí quản do COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính).

Sau khi chẩn đoán và xác định nguyên nhân, bà B. được chuyển lên Khoa Điều trị rối loạn nhịp để tiếp tục điều trị tích cực. Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tạm ổn và đã qua cơn nguy kịch. Tri giác tỉnh táo, trả lời đúng câu hỏi và không còn ran ẩm ở phổi.

Tuy nhiên, bà B. vẫn còn khó thở, nằm đầu cao, thở oxy và phổi còn nghe ran rít. Các bác sĩ sẽ tiến hành khảo sát mạch vành khi bệnh nhân hết khó thở và có thể nằm đầu ngang. Sau khi xử lý ổn định vấn đề suy tim và mạch vành, bệnh nhân sẽ được điều trị tình trạng co bóp không đồng bộ trong tim.

Bác sĩ Sơn nhận định, bệnh nhân tim kèm nhiều bệnh nền như tiểu đường và tăng huyết áp thường có nguy cơ cao từ nhiều nguyên nhân. Cơn phù phổi cấp gây thiếu oxy dẫn đến ngất xỉu, được ví như "đuối nước trên cạn". Suy tim nặng cùng mất đồng bộ nặng có thể dẫn đến cơn nhanh thất hoặc rung thất - những rối loạn nhịp nguy hiểm khiến não không có máu nuôi, gây tử vong ngay lập tức.

Nhồi máu cơ tim cấp cũng có thể gây ra các cơn rối loạn nhịp nguy hiểm. Các rối loạn nhịp thất là nguyên nhân chính gây đột tử cho hầu hết bệnh nhân suy tim ở ngoại viện nếu phát hiện muộn.

"Bệnh nhân B. may mắn được phát hiện sớm và đưa ngay đến bệnh viện địa phương để cấp cứu bước đầu, sau đó chuyển kịp thời đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Chỉ sau vài phút não thiếu oxy là có thể bị tổn thương", bác sĩ Sơn nhấn mạnh.