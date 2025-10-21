Trưa 20/10, ê-kíp cấp cứu tại một trạm cấp cứu vệ tinh của Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM tiếp nhận nam bệnh nhân sinh năm 1980 trong tình trạng nguy kịch nhồi máu cơ tim cấp, có nguy cơ ngưng tim đột ngột.

Theo gia đình, ba ngày trước, bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, nặng ngực, tưởng cảm gió nên tự cạo gió và giác hơi. Đến trưa 20/10, ông đột ngột đau ngực dữ dội, vã mồ hôi lạnh, khó thở và tái nhợt, buộc người nhà phải đưa đi cấp cứu.

Điện tim cho thấy bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp trước rộng, men tim Troponin I lên tới 1247.9 (mức rất cao), kèm biến chứng sốc tim. Ê-kíp kích hoạt báo động đỏ, đưa bệnh nhân thẳng vào phòng can thiệp. Hình ảnh chụp mạch vành phát hiện tắc hoàn toàn động mạch LAD đoạn gần - nhánh nuôi vùng tim lớn nhất. Sau khi đặt stent tái thông mạch, tim bệnh nhân mới dần đập bình thường trở lại.

Thuốc lá gây nhồi máu cơ tim.

Bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ - người cấp cứu bệnh nhân - cho biết với ca này, chỉ chậm thêm vài giờ nữa, bệnh nhân có thể ngưng tim bất cứ lúc nào. Người bệnh hút thuốc lá từ tuổi thiếu niên đã làm tổn thương nghiêm trọng mạch máu, tích tụ mảng bám, dẫn đến tắc nghẽn đột ngột.

Nhồi máu cơ tim thường đến bất ngờ, đặc biệt ở những người hút thuốc lâu năm, chịu stress cao, ít vận động, ăn nhiều mỡ động vật và không khám sức khỏe định kỳ. Hút thuốc từ năm 12 tuổi như trường hợp này làm tăng gấp đôi nguy cơ, vì nicotine và chất độc hại làm co thắt mạch máu, thúc đẩy hình thành cục máu đông và xơ vữa động mạch sớm hơn.

Dấu hiệu nhận biết nhồi máu cơ tim gồm đau ngực dữ dội kéo dài hơn 20 phút, lan ra cánh tay trái, cổ, hàm hoặc lưng. Người bệnh còn kèm theo vã mồ hôi lạnh, khó thở, buồn nôn, chóng mặt.

Khi có dấu hiệu trên, bác sĩ Tuệ cho biết người xung quanh không cạo gió, xoa dầu hay chờ trời sáng mà hãy gọi ngay cấp cứu 115. Mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào tim bị chết, tăng nguy cơ tử vong. Nhiều bệnh nhân không tử vong nhưng phải sống với trái tim yếu ớt, suy tim mạn tính suốt đời.

Tuần qua, trạm cấp cứu vệ tinh của Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM đã tiếp nhận 3 ca đột quỵ và 2 ca nhồi máu cơ tim, tất cả đều dưới 50 tuổi. Các nguyên nhân thường được ghi nhận chủ yếu do thói quen sống có hút thuốc lá, thừa cân - béo phì, có hội chứng chuyển hóa, rối loạn đông máu hơn là các yếu tố kinh điển như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu.

Để phòng ngừa, bác sĩ Tuệ khuyến cáo người dân nên bỏ thuốc lá. Nếu hút từ tuổi 12 như bệnh nhân trên, hãy dừng lại ngay để cứu tim mạch và phổi. Bỏ thuốc có thể giảm 50% nguy cơ nhồi máu trong vòng 1 năm.

Khám sức khỏe định kỳ tầm soát yếu tố nguy cơ như huyết áp cao, cholesterol cao, tiểu đường mỗi năm một lần. Hằng ngày, mỗi người nên thay đổi lối sống lành mạnh như ăn uống cân bằng, tập thể dục đều đặn, giảm stress.

