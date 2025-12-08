Bà Phùng Thị Nhung - Phó Giám đốc BVĐK Phương Đông, đại diện Bệnh viện nhận danh hiệu Top 10 Thương hiệu Hàng đầu Việt Nam 2025

Bước tiến quan trọng nâng tầm hệ sinh thái y tế

Ngày 6/12 tại TP.HCM, Lễ công bố Vietnam Top Brands 2025 đã thu hút sự tham dự của các chuyên gia và thương hiệu uy tín trên toàn quốc, nhằm tôn vinh những thương hiệu xuất sắc, dẫn đầu thị trường. Đây là giải thưởng uy tín do Viện Phát triển Sáng chế & Đổi mới Công nghệ phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, dựa trên các tiêu chí nghiêm ngặt gồm chất lượng dịch vụ, mức độ hài lòng của khách hàng, đổi mới sáng tạo, đóng góp xã hội và định hướng phát triển dài hạn.

Vượt qua nhiều tiêu chí khắt khe, BVĐK Phương Đông chính thức góp mặt trong Top 10 Thương hiệu Hàng đầu Việt Nam 2025, ghi nhận những nỗ lực trên hành trình xây dựng hệ sinh thái y tế toàn diện, theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, dựa trên nền tảng là chất lượng dịch vụ và công nghệ tiên phong.

Đại diện BVĐK Phương Đông cho biết, danh hiệu này là bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng tầm hệ sinh thái y tế của Phương Đông theo hướng hiện đại, nhân văn và tiệm cận chuẩn quốc tế. Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục mở rộng chiều sâu chuyên môn và đa dạng hóa dịch vụ, tập trung phát triển hai Trung tâm Ung bướu, Xạ trị, Y học hạt nhân Quốc tế và Trung tâm Nhi Quốc tế.

BVĐK Phương Đông sở hữu nhiều trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao

Song hành với phát triển chuyên môn, bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường hợp tác quốc tế và cải tiến quy trình chăm sóc dựa trên phản hồi của người bệnh. Những bước đi này tiếp nối chuỗi thành tựu mà Phương Đông đã đạt được trong năm 2025, gồm Top 10 Bệnh viện Xanh - Sạch - Thông minh và Top 3 Bệnh viện tốt nhất Việt Nam; qua đó củng cố hình ảnh một cơ sở y tế hiện đại, thân thiện và vận hành theo các chuẩn mực tiên tiến.

Dẫn đầu bằng chất lượng dịch vụ và công nghệ tiên phong

BVĐK Phương Đông không chỉ tiên phong trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn tạo dấu ấn qua việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị. Hệ thống quản lý y tế hiện đại cùng thiết bị công nghệ cao giúp bệnh viện xây dựng hệ sinh thái toàn diện, từ khám chữa bệnh đa khoa đến các trung tâm chuyên sâu, đồng thời đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe, củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành y tế tư nhân.

Chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng, thiết bị và công nghệ thông minh là điểm khác biệt nổi bật của BVĐK Phương Đông. AI được ứng dụng toàn diện trong nhiều công đoạn, từ phân tích hình ảnh, đánh giá nguy cơ, dự đoán diễn tiến đến hỗ trợ xây dựng phác đồ cá thể hóa, kết hợp chuyên môn cao của đội ngũ bác sĩ. Nhờ đó, thời gian đọc kết quả được rút ngắn, người bệnh được tiếp cận chẩn đoán sớm, tối ưu hiệu quả và hạn chế các can thiệp không cần thiết.

Hệ thống cắt lớp lượng tử CT Photon - công nghệ tiên tiến giúp Phương Đông nâng cao chất lượng chẩn đoán

Phương Đông đồng thời đầu tư nhiều thiết bị hiện đại như máy CT Photon NAEOTOM Alpha - hệ thống cắt lớp lượng tử hàng đầu thế giới, MRI 3.0 Tesla, PET/CT…; kết hợp không gian khám chữa bệnh tiện nghi và hiện đại, tạo nền tảng đồng bộ cho chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, bệnh viện quy tụ đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực ung bướu, tim mạch, chẩn đoán hình ảnh, y học hạt nhân, sản - nhi… Nhiều bác sĩ từng giữ vị trí chủ chốt tại các bệnh viện tuyến Trung ương, mang đến nền tảng chuyên môn vững chắc và góp phần củng cố uy tín, chất lượng của Phương Đông.

Công nghệ hiện đại và chuyên gia giàu kinh nghiệm là hai trụ cột vững chắc của Phương Đông

Từ danh hiệu đến cam kết vì cộng đồng

Danh hiệu Top 10 Thương hiệu Hàng đầu Việt Nam 2025 không chỉ ghi nhận thành tựu của BVĐK Phương Đông mà còn công nhận những đóng góp của bệnh viện đối với cộng đồng. Những năm qua, bệnh viện triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, tổ chức thăm khám và phẫu thuật miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đơn cử, năm 2025, Phương Đông đã huy động cán bộ nhân viên và các đơn vị thiện nguyện quyên góp 4.000 suất quà và trực tiếp trao tặng người dân các tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ miền Trung.

BVĐK Phương Đông chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Những hoạt động này phản ánh triết lý mà Phương Đông kiên trì theo đuổi: y tế không chỉ chữa bệnh, mà còn phụng sự con người và đóng góp cho cộng đồng. Hành trình phát triển của bệnh viện không chỉ đo bằng các con số hay giải thưởng, mà còn được khẳng định qua sự tin tưởng của người bệnh, chất lượng điều trị và những giá trị nhân văn được vun đắp mỗi ngày.

Danh hiệu trên đã chứng minh cho hướng đi vững chắc của BVĐK Phương Đông: phát triển dựa trên chuyên môn, công nghệ tiên tiến, chất lượng dịch vụ và giá trị nhân văn. Với định hướng mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện và ứng dụng công nghệ cao, bệnh viện đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm y tế uy tín, bền vững trong khu vực.

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông

Địa chỉ: Số 9 Phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội

Hotline đặt lịch khám: 19001806

Hotline cấp cứu 24/7: 0833 015 115

(Nguồn: BVĐK Phương Đông)