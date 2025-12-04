Ngày 28/10, bà N.T.T (78 tuổi, trú tại phường An Khánh, TPHCM) nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau hông lưng, khó thở, huyết áp tụt.

Bà T. có tiền sử suy tim, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hội chứng ngưng thở khi ngủ và béo phì nặng (100kg, BMI 39,6). Bác sĩ cho rằng đây đều là những yếu tố làm tăng nguy cơ diễn tiến nặng của bệnh nhân và tử vong khi nhiễm trùng.

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân lơ mơ, tụt huyết áp sâu. Ê-kíp cấp cứu phải cho bà T. dùng phối hợp noradrenalin và adrenalin liều cao. Người bệnh được chẩn đoán sốc nhiễm trùng từ đường tiết niệu, suy hô hấp cấp, suy thượng thận cấp và suy đa cơ quan, sau đó nhanh chóng chuyển lên Khoa Hồi sức Tim mạch.

Việc cấp cứu cho các bệnh nhân có trọng lượng lớn, mắc bệnh nền có nhiều khó khăn. Ảnh minh họa: BSCC.

Dù được hồi sức tích cực, bệnh nhân vẫn rơi vào ngưng tim - ngưng thở. Ê-kíp lập tức ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản cho bà T, hỗ trợ thở máy. Sau gần 15 phút cấp cứu, nhịp tim và tuần hoàn tự nhiên của bà được tái lập.

Kết quả CT scan bụng ghi nhận thận phải ứ nước, ứ mủ, nghi do tắc nghẽn niệu quản được xác định là ổ nhiễm trùng chính. Các bác sĩ hội chẩn khẩn, quyết định đặt stent niệu quản JJ cấp cứu để giải áp, dẫn lưu nước tiểu và mủ cho bà T. Tuy nhiên, trên nền nhiễm trùng nặng và nhiều bệnh lý mạn tính, bệnh nhân xuất hiện suy thận cấp vô niệu, toan chuyển hóa nặng, phải duy trì hai loại thuốc vận mạch liều cao, nguy cơ suy đa tạng đe dọa tính mạng.

Trước tình huống đó, các bác sĩ chỉ định người bệnh phải lọc máu liên tục nhiều ngày bằng quả lọc hấp phụ Oxiris. Phương pháp này thay thế chức năng thận và hỗ trợ loại bỏ chất độc, các chất trung gian gây viêm. Bệnh nhân được thở máy, dùng kháng sinh phù hợp, điều chỉnh rối loạn điện giải, kiểm soát đường huyết, hỗ trợ chức năng tim mạch và chăm sóc, theo dõi sát 24/24.

Bác sĩ Vũ Quỳnh Trân - Khoa Hồi sức Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, đây là trường hợp cực kỳ nguy kịch, cơ hội sống rất thấp do bệnh nhân ngưng tim, suy đa cơ quan. Ca cấp cứu càng gay cấn khi bà T. nhiều bệnh nền, béo phì nặng. Cả quá trình hồi sức, chăm sóc, cai máy thở và rút nội khí quản, ê-kíp đều gặp khó khăn.

Sau khoảng 5 ngày, huyết áp của người bệnh dần ổn định, giảm rồi ngưng hẳn thuốc vận mạch. Chức năng thận cải thiện, lượng nước tiểu tăng lên, cho phép ngưng lọc máu sau 10 ngày. Đến ngày thứ 14, bệnh nhân được cai máy thở, rút nội khí quản. Sau 20 ngày điều trị tích cực, bà T. xuất viện trong tình trạng tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, tự ngồi dậy và sinh hoạt tại giường.

