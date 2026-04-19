Ngôi sao người Bồ Đào Nha đóng vai trò then chốt giúp MU đả bại Chelsea tại Stamford Bridge. Chính Bruno Fernandes đã có pha kiến tạo quyết định để Cunha ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp đội giữ vững vị trí thứ 3 trên BXH.

Không chỉ đang viết sử với MU về số đường chuyền thành bàn – 18 lần, nhiều hơn bất cứ ai có thể làm trong một mùa giải, Bruno Fernandes còn đứng trước cơ hội lớn để xô đổ kỷ lục kiến tạo mọi thời đại tại Ngoại hạng Anh.

Bruno Fernandes nhận giải Cầu thủ hay nhất trận Chelsea 0-1 MU. Ảnh: X B.Fernandes

Hiện kỷ lục đang được đồng nắm giữ bởi huyền thoại Arsenal, Thierry Henry và cựu tiền vệ Man City, Kevin de Bruyne – cùng 20 lần.

Với mùa giải còn 5 vòng đấu nữa, Bruno Fernandes hoàn toàn có thể san bằng và vượt lên, nếu có thêm 3 lần ‘dọn cỗ’ cho các đồng đội MU.

Đội trưởng MU chia sẻ sau chiến thắng trước Chelsea: “Tôi luôn tự nhủ bản thân phải thi đấu tốt hơn mùa trước. Tôi muốn cải thiện toàn diện lối chơi của mình.

Tôi cần phải phải tiến bộ hơn mỗi tuần, vì tôi muốn mỗi lúc một giỏi thêm và kết thúc sự nghiệp của mình với phong độ tốt nhất có thể”.

HLV tạm quyền Carrick hết lời ca ngợi Bruno Fernandes: “Tác động của Bruno Fernandes với MU lâu nay là rất lớn và cậu ấy đã duy trì xuyên suốt điều đó.

Bruno chơi gần như mọi trận đấu của MU, giữ được sự sung sức và luôn khao khát chiến thắng. Cậu ấy phải gánh trọng trách lớn ở giữa sân, nhưng sẵn sàng làm điều đó vì đội…”.