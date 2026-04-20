Chỉ cách đây một tuần, “Pháo thủ” vẫn được siêu máy tính đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch Premier League. Tuy nhiên, tình thế đã thay đổi chóng mặt.

Khoảng cách 9 điểm cách đây vài tuần giờ chỉ còn 3 điểm, trong khi Man City vẫn còn một trận chưa đấu và mùa giải chỉ còn 5 vòng.

Siêu máy tính dự đoán Arsenal về nhì, còn Tottenham xuống hạng - Ảnh: SunSport

Bàn thắng quyết định của Erling Haaland – pha lập công thứ 34 của anh mùa này – được xem như bước ngoặt lớn, đưa lợi thế nghiêng về phía thầy trò Pep Guardiola.

Theo dự đoán mới nhất từ siêu máy tính BETSiE (thuộc FindSisterSites), Man City được dự báo sẽ lên ngôi với 83 điểm, nhiều hơn Arsenal đúng 1 điểm (82).

Nếu kịch bản này xảy ra, đội bóng của Guardiola sẽ có số điểm thấp hơn 8 điểm so với mùa 2023-24, khi họ chỉ hơn Arsenal 2 điểm, và cũng kém 6 điểm so với mùa 2022-23.

Ở các vị trí tiếp theo, MU được dự đoán giành hạng ba, Aston Villa xếp thứ tư, còn Liverpool giữ vị trí cuối cùng dự Champions League.

Chelsea đứng thứ sáu, theo sau là Brentford, Bournemouth và Brighton & Hove Albion.

Nhóm cầm đèn đỏ, Nottingham Forest tạm thời an toàn hơn với 3 điểm có được sau chiến thắng 3-1 trước Burnley. West Ham United được dự đoán xếp trên họ một bậc với nhiều hơn 2 điểm. Trong khi, Burnley cùng Wolverhampton Wanderers đang đối mặt nguy cơ xuống hạng.

Đáng chú ý, Tottenham thậm chí sẽ có khả năng phải chia tay Premier League lần đầu tiên dù đã bổ nhiệm HLV Roberto De Zerbi.

BETSiE dự đoán “những chú gà trống” sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 18 với 36 điểm – chỉ hơn hiện tại 5 điểm khi còn 5 trận. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là mùa giải tệ nhất lịch sử của họ tại Premier League, phá kỷ lục thấp nhất trước đó là 44 điểm (mùa 1997-98).

