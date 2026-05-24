Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 37 25 7 5 43 82
2 Manchester City 37 23 9 5 43 78
3 Manchester United 37 19 11 7 16 68
4 Aston Villa 37 18 8 11 6 62
5 Liverpool 37 17 8 12 10 59
6 Bournemouth 37 13 17 7 4 56
7 Brighton 37 14 11 12 9 53
8 Brentford 37 14 10 13 3 52
9 Sunderland 37 13 12 12 -7 51
10 Chelsea 36 13 10 13 6 49
11 Newcastle 37 14 7 16 0 49
12 Everton 37 13 10 14 -2 49
13 Fulham 37 14 7 16 -6 49
14 Leeds 37 11 14 12 -4 47
15 Crystal Palace 37 11 12 14 -9 45
16 Nottingham Forest 37 11 10 16 -3 43
17 Tottenham 36 9 11 16 -9 38
18 West Ham 37 9 9 19 -22 36
19 Burnley 37 4 9 24 -37 21
20 Wolves 37 3 10 24 -41 19

  • Xuống hạng