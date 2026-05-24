Barcelona bước vào chuyến làm khách trên sân Valencia với mục tiêu giành chiến thắng, nhưng đội bóng xứ Catalunya lại phải nhận kết quả đầy thất vọng. Dù là đội mở tỷ số trước, Barca vẫn để đối thủ ngược dòng và thua chung cuộc 1-3.

Trong hiệp 1, hai đội chơi khá chặt chẽ và không có bàn thắng nào được ghi. Barcelona cố gắng kiểm soát thế trận, trong khi Valencia nhập cuộc thận trọng nhưng vẫn cho thấy sự quyết liệt trong các pha tranh chấp. Sau 45 phút đầu tiên, tỷ số vẫn là 0-0.

Bước sang hiệp 2, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn hẳn. Phút 61, Robert Lewandowski lên tiếng đúng lúc, đưa Barcelona vượt lên dẫn 1-0 sau đường kiến tạo của Ferran Torres. Tưởng như bàn thắng này sẽ giúp đội khách nắm quyền kiểm soát, nhưng kịch bản trên sân lại đảo chiều rất nhanh.

Chỉ 5 phút sau, Valencia tìm được bàn gỡ hòa. Phút 66, Javi Guerra ghi bàn đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Bàn thắng này giúp tinh thần đội chủ nhà lên cao, trong khi Barcelona bắt đầu bộc lộ sự lúng túng.

Đến phút 71, Luis Rioja tiếp tục trừng phạt hàng thủ Barca bằng pha lập công nâng tỷ số lên 2-1. Trong khoảng thời gian còn lại, Barcelona nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thể tạo ra khác biệt.

Đỉnh điểm thất vọng đến ở phút 90+7, khi G. Rodriguez ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Valencia. Trận thua này là cú sốc lớn với Barcelona, nhất là khi họ từng có lợi thế dẫn bàn.

Đội hình thi đấu

Valencia: Dimitrievski, Nunez, Tarrega, Pepelu, Vazquez, Rioja, Ugrinic, Rodriguez, Lopez, Guerra, Duro

Barcelona: Szczesny, Eric Garcia, Araujo, Martin, Balde, Bernal, Gavi, Torres, Olmo, Rashford, Lewandowski