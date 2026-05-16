Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 38
(giờ Việt Nam)
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP
24/05/2026 22:00:00 Brighton - Manchester United
24/05/2026 22:00:00 Burnley - Wolves
24/05/2026 22:00:00 Crystal Palace - Arsenal
24/05/2026 22:00:00 Fulham - Newcastle
24/05/2026 22:00:00 Liverpool - Brentford
24/05/2026 22:00:00 Manchester City - Aston Villa
24/05/2026 22:00:00 Nottingham Forest - Bournemouth
24/05/2026 22:00:00 Sunderland - Chelsea
24/05/2026 22:00:00 Tottenham - Everton
24/05/2026 22:00:00 West Ham - Leeds