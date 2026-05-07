Trận chung kết UEFA Champions League 2025/26 giữa Arsenal và PSG diễn ra vào thứ Bảy, ngày 30/5/2026, trên sân Puskás Aréna ở thủ đô Budapest, Hungary.

Theo UEFA, trận đấu bắt đầu lúc 18h00 giờ Trung Âu, tương đương khoảng 23h00 ngày 30/5, theo giờ Việt Nam. Đây là khung giờ sớm hơn truyền thống, nhằm giúp người hâm mộ di chuyển thuận tiện hơn sau trận đấu.

SVĐ Puskás Aréna nơi diễn ra trân chung kết UEFA Champions League 2025/26 - Ảnh: DT

Puskás Aréna là sân vận động quốc gia của Hungary, chính thức mở cửa vào tháng 11/2019. Công trình này được xây dựng trên nền sân Ferenc Puskás cũ, mang tên huyền thoại bóng đá Hungary Ferenc Puskás. UEFA mô tả đây là sân đấu có sức chứa khoảng 67.000 chỗ ngồi, với thiết kế hiện đại, từng tổ chức các trận tại EURO 2020, Siêu cúp châu Âu 2020 và chung kết Europa League 2023.

Về tình hình sân bãi, Puskás Aréna được xem là một trong những địa điểm tổ chức bóng đá lớn nhất và hiện đại nhất khu vực Trung Âu. Sân nằm ở vị trí thuận tiện, cách ga trung tâm Budapest Keleti khoảng 1km và cách trung tâm lịch sử Budapest khoảng 2km, giúp việc di chuyển của CĐV khá dễ dàng.

Arsenal ăn mừng vé chung kết sau 20 năm - Ảnh: UEFA

Tại Việt Nam, bản quyền phát sóng UEFA Champions League mùa 2025/26 thuộc hệ thống TV360 và VTVcab. Vì vậy, người hâm mộ có thể theo dõi trận chung kết trên các nền tảng/kênh thuộc hai đơn vị này; kênh cụ thể thường được công bố sát ngày thi đấu.