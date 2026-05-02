Theo báo cáo mới công bố, trong quý I/2026, lợi nhuận ròng của BYD giảm tới 55,4% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 4,09 tỷ nhân dân tệ (khoảng 597 triệu USD) mức giảm sâu nhất kể từ năm 2020. Doanh thu cũng giảm gần 12%, còn 150,2 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 20,7-21 tỷ USD), đánh dấu quý thứ ba liên tiếp đi xuống và là mức thấp nhất kể từ giữa năm 2024, dù vẫn cao hơn dự báo của giới phân tích.

Trong kỳ, hãng xe điện Trung Quốc bán được 700.463 xe năng lượng mới (gồm xe điện thuần và hybrid sạc điện), giảm 30% so với cùng kỳ và thấp hơn gần 48% so với mức đỉnh đạt được trong quý IV/2025.

BYD bán hơn 700.000 xe điện trong quý nhưng lợi nhuận “bốc hơi” hơn một nửa.

Nguyên nhân chính đến từ sự chững lại của thị trường trong nước, nơi cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Dù BYD chiếm ưu thế nhờ các mẫu xe giá rẻ, cuộc chiến giảm giá giữa các hãng xe tại Trung Quốc đang khiến biên lợi nhuận bị bào mòn. Đồng thời, chính phủ nước này cũng bắt đầu thu hẹp ưu đãi: nếu như giai đoạn 2024-2025, xe năng lượng mới được miễn hoàn toàn thuế khi mua xe, thì từ 2026-2027 mức ưu đãi giảm một nửa, tối đa còn 15.000 nhân dân tệ/xe.

Sự thay đổi chính sách này đã khiến nhu cầu mua xe dồn vào cuối năm 2025, kéo theo đà sụt giảm trong những tháng đầu năm 2026. Doanh số nội địa liên tục đi xuống trong khi lợi nhuận bị siết chặt, dù hoạt động xuất khẩu vẫn tăng trưởng mạnh.

Trong bối cảnh đó, BYD đang đẩy mạnh chiến lược toàn cầu hóa để bù đắp sự suy yếu tại thị trường trong nước. Hãng đặt mục tiêu xuất khẩu hơn 1,5 triệu xe trong năm nay, với kỳ vọng tăng trưởng mạnh hơn nữa trong thời gian tới, dù tốc độ chung có thể không còn bùng nổ như trước.

Chiến lược này thể hiện rõ tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh, nơi BYD giới thiệu nhiều mẫu xe mới hướng tới phân khúc cao cấp, trong đó có mẫu SUV điện cỡ lớn Datang (Đại Đường) với giá khởi điểm từ 250.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 35.000 USD), ghi nhận hơn 30.000 đơn đặt hàng chỉ sau một ngày ra mắt. Việc chuyển dịch khỏi các mẫu xe giá rẻ được kỳ vọng giúp hãng cải thiện lợi nhuận trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt ở phân khúc phổ thông.

Song song, BYD cũng tập trung nâng cao lợi thế công nghệ, đặc biệt là cải thiện tốc độ sạc và trải nghiệm sử dụng nhằm thu hút nhóm khách hàng còn e dè với xe điện.

Tuy vậy, hãng xe Trung Quốc đang đứng trước bước ngoặt quan trọng. Giới phân tích cho rằng, khả năng phục hồi của BYD trong các quý tới sẽ phụ thuộc lớn vào sự hồi phục nhu cầu trong nước và đà tăng trưởng xuất khẩu – hai yếu tố then chốt quyết định việc hãng có thể lấy lại đà tăng trưởng lợi nhuận hay không.

Theo Carscoops