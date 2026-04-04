Hãng xe Trung Quốc BYD đang khuấy đảo thị trường xe điện với công nghệ sạc siêu nhanh, cho phép đạt công suất sạc lên tới 1.500kW, được quảng bá là tiệm cận tốc độ tiếp nhiên liệu của xe động cơ đốt trong.

BYD dự kiến sẽ xây dựng các trạm sạc siêu nhanh 1.500kW tại châu Âu. Ảnh: Global China EV

Theo công bố của BYD, mẫu xe Denza Z9 GT có thể tăng thêm gần 500km quãng đường di chuyển chỉ sau 5 phút sạc nhờ pin Blade thế hệ thứ hai và phần cứng sạc công suất megawatt, cho phép truyền dòng điện cực lớn trong thời gian ngắn.

Những con số này rõ ràng rất ấn tượng. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng tin tưởng. Các kỹ sư của BMW cho rằng cuộc "đua thông số" luôn đi kèm cái giá phải trả và người tiêu dùng cần tỉnh táo trước khi bị thuyết phục bởi các tuyên bố marketing.

Trao đổi với Car Sales của Úc, ông Markus Fallbohmer - Giám đốc sản xuất pin của BMW nhấn mạnh rằng việc tối ưu hóa tốc độ sạc không bao giờ là miễn phí.

"Bạn luôn phải cẩn trọng với những thông báo kiểu đó. Có thể bạn cải thiện được một chỉ số hiệu suất nhưng sẽ phải đánh đổi ở những khía cạnh khác. Chúng tôi cũng có thể đẩy tốc độ sạc lên cao hơn nhưng khi đó các yếu tố quan trọng khác của pin sẽ bị hy sinh. Nó giống như một tấm chăn, kéo bên này thì bên kia sẽ hở", ông nói.

Đại diện của BMW khẳng định các mẫu xe điện mới của hãng không hề chậm chạp trong việc sạc pin. Hiện tại, những mẫu BMW sạc nhanh nhất là thế hệ mới của BMW iX3 và BMW i3 với công suất sạc tối đa 400kW.

i3 sedan và iX3 đang là 2 mẫu xe điện của BMW có khả năng sạc nhanh 400kW. Ảnh: BMW

Ở mức này, BMW cho biết mẫu sedan điện i3 có thể nạp đủ pin để đi khoảng 400km chỉ trong 10 phút. Quan trọng hơn, hãng khẳng định vẫn đảm bảo được chất lượng, độ an toàn và tuổi thọ pin ở tốc độ sạc này. BMW cũng đặt câu hỏi liệu BYD có thể làm được điều tương tự với công nghệ sạc siêu nhanh không.

Theo lãnh đạo BMW, việc vượt xa mốc 400kW sẽ kéo theo những đánh đổi không cần thiết về độ bền pin, phạm vi hoạt động thực tế cũng như chi phí sản xuất, những yếu tố mà họ cho rằng không phù hợp với đa số nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Tiến sĩ Mike Reichelt, Giám đốc bộ phận Neue Klasse của BMW, cho biết hãng vẫn tiếp tục cải tiến thời gian sạc, nhưng không chấp nhận đánh đổi các giá trị cốt lõi. "Chúng tôi luôn xem xét tốc độ phát triển của thị trường Trung Quốc, nhưng song song với đó là cam kết tuyệt đối về chất lượng, độ bền và độ tin cậy. Đây là những điều BMW không thỏa hiệp", ông nhấn mạnh.

Cuộc đua rút ngắn thời gian sạc xe điện đang ngày càng giống với những gì từng xảy ra trong ngành điện thoại thông minh, nơi các hãng điện thoại của Trung Quốc thường dẫn đầu về công suất sạc.

Tuy nhiên, sạc quá nhanh đồng nghĩa với việc pin phải chịu nhiệt độ cao hơn, kéo theo rủi ro về quản lý nhiệt và an toàn lâu dài. Và đó chính là "chi phí ẩn" mà BMW cho rằng người mua xe điện cần cân nhắc kỹ, thay vì chỉ bị cuốn theo những con số gây choáng ngợp trên giấy.

Theo Car Sale

