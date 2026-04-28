Xe điện có nhiều ưu thế vận hành êm ái, tăng tốc tốt, thiết kế gọn gàng và chi phí bảo dưỡng thấp hơn xe động cơ đốt trong. Tuy nhiên, điểm yếu chí mạng suốt nhiều năm qua vẫn là sạc điện. Hạ tầng trạm sạc chưa đáp ứng đủ nhu cầu và ngay cả khi tìm được trạm phù hợp, thời gian chờ sạc đầy pin vẫn đủ khiến nhiều người nản lòng.

Mới đây, nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới CATL đã thông báo họ đã tìm ra giải pháp để gỡ "nút thắt" này. Theo thông tin được Wall Street Journal đăng tải, pin Shenxing 3 mới của CATL có thể sạc từ 10-98% chỉ trong khoảng 6,5 phút. Con số này vượt trội so với công bố của BYD hồi tháng trước, khi hãng cho biết cần 9 phút để sạc pin từ 10-97% hoặc 7 phút để đạt 70%.

Các nhà phân tích của công ty nghiên cứu và quản lý đầu tư toàn cầu Bernstein nhận định, "Bước tiến công nghệ này của CALT đã thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa xe điện và xe sử dụng động cơ đốt trong."

Về mặt kỹ thuật, CATL cho biết pin Shenxing 3 hỗ trợ tốc độ sạc lên tới 10C, cho phép sạc từ 10-80% chỉ trong 3 phút 44 giây. Đáng chú ý hơn, pin vẫn duy trì hiệu suất sạc cao từ 20-98% trong khoảng 9 phút, ngay cả khi nhiệt độ giảm xuống -30 độ C.

Quan trọng nhất, CATL khẳng định tốc độ sạc này không phải đánh đổi bằng tuổi thọ. Theo hãng, Shenxing 3 vẫn giữ được hơn 90% dung lượng sau 1.000 chu kỳ sạc đầy, con số đủ để trấn an những lo ngại lâu nay về độ bền pin sạc nhanh.

Pin sạc siêu nhanh Shenxing thế hệ thứ ba. Ảnh: CALT

Chưa dừng lại ở đó, CATL còn giới thiệu pin thể rắn Qilin 3 thế hệ mới. Bộ pin này được cho là có thể mang lại tầm hoạt động lên tới 1.000km, trong khi chỉ nặng 625kg. So với các pin cùng dung lượng, Qilin 3 nhẹ hơn đáng kể, qua đó giúp cải thiện hiệu suất tổng thể, khả năng tăng tốc, phanh và độ linh hoạt khi vận hành.

Tham vọng hơn nữa là pin Qilin Condensed. CATL công bố công nghệ này có thể giúp xe sedan đạt tầm hoạt động tới 1.500km hoặc hơn 1.000km đối với SUV cỡ lớn. Nếu những con số này trở thành hiện thực trên xe thương mại, nỗi lo quãng đường di chuyển vốn là rào cản tâm lý lớn nhất của người dùng xe điện gần như sẽ bị xóa bỏ.

Theo CATL, cả pin Shenxing 3 và Qilin 3 đều được thiết kế cho xe sản xuất hàng loạt, không phải các ý tưởng trưng bày. Những ứng dụng đầu tiên có thể xuất hiện sớm nhất từ năm tới. Riêng Qilin Condensed vẫn cần thêm thời gian hoàn thiện, trong khi pin muối (natri-ion) của CATL dự kiến sẽ bước vào sản xuất hàng loạt vào cuối năm 2026.

Theo WSJ

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!