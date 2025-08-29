Bệnh nhân 22 tuổi được gia đình đưa vào Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ lúc 2h sáng 24/8, không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Lúc này, bệnh nhân đã vỡ ối, cổ tử cung mở 3cm, dây rốn sa giữa 2 chân của sản phụ, tim thai không nghe được trên máy Monitor, đặt đầu dò siêu âm thấy tim thai đã đập rời rạc, lờ đờ.

Bác sĩ Khoa Sản 3 nhận định đây là trường hợp rất nguy cấp, nguy cơ tử vong cho thai nhi rất cao. Quyết định đẩy thẳng bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu được đưa ra, bỏ qua hết thủ tục hành chính.

Bác sĩ Hà Mạnh Hùng, Khoa Sản 3, cho biết theo quy định chung của bệnh viện, sản phụ có chỉ định mổ lấy thai cần có mặt tại bệnh viện trước tối thiểu 4 tiếng để kịp khai thác bệnh sử, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết để đảm bảo an toàn cho ca mổ.

Tuy nhiên với trường hợp trên, sản phụ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng rất nguy hiểm, nếu chờ hoàn tất các thủ tục hành chính như thông lệ thì nguy cơ không cứu được thai nhi rất lớn.

"Ê-kíp trực đưa ra quyết định ngược quy trình, thực hiện ca phẫu thuật tối khẩn cấp ngay khi bệnh nhân chưa kịp có giấy vào viện và chưa thực hiện bất kỳ xét nghiệm nào", bác sĩ Hùng chia sẻ.

Chỉ sau khoảng 5 phút kể từ khi sản phụ được đưa vào viện, ê-kíp gồm các bác sĩ Khoa Sản 3, Gây mê - Hồi sức và Sơ sinh được huy động, cùng phối hợp khẩn trương và sẵn sàng tiến hành phẫu thuật lấy thai.

Ca phẫu thuật cấp cứu diễn ra chỉ sau 5 phút thai phụ đến viện. Ảnh: BVCC

10 phút sau, 2 bé gái chào đời an toàn, cân nặng mỗi bé đạt 2,6kg và được chuyển đến Khoa Nhi Sơ sinh để tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Sau khi ca mổ thành công, ê-kíp trực tiến hành khai thác tiền sử của người bệnh và hoàn thiện hồ sơ bệnh án mới bất ngờ phát hiện sản phụ có nhiều bệnh lý nền nguy hiểm như: Tiền sản giật nặng, Basedown, đái tháo đường tuýp II đang tiêm insulin nhưng không theo dõi sát trong 3 tháng gần đây.

Hậu phẫu 5 ngày, đến ngày 29/8, tình trạng sức khỏe của sản phụ ổn định và được xuất viện. Hai em bé tiếp tục được theo dõi tại Khoa Sơ sinh.

Sa dây rốn là tình trạng dây rốn bị sa trước ngôi thai, có thể xảy ra lúc còn ối (sa dây rốn trong bọc ối) hay nguy hiểm hơn là sa dây rốn sau khi vỡ ối. Đây là tình trạng cấp cứu hàng đầu vì có thể gây suy thai cấp. Nếu không tiến hành mổ lấy thai khẩn, thai nhi có thể tử vong trong thời gian rất ngắn. Nếu ca mổ chậm trễ, thai nhi có thể bị suy hô hấp hoặc tổn thương não do thiếu oxy.

Bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần đi khám thai định kỳ theo chỉ định của bác sĩ để kịp thời theo dõi và có hướng điều trị phù hợp, nhất là trường hợp đang mắc các bệnh lý nền.