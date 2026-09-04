Theo Nghiên cứu Gánh nặng bệnh tật toàn cầu, khoảng 30% số người trưởng thành trên thế giới mắc gan nhiễm mỡ không do rượu. Tỷ lệ này có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Nếu kéo dài, bệnh có thể làm tăng nguy cơ xơ gan và ung thư gan.

China Times trích dẫn một phân tích trên 34 bệnh nhân gan nhiễm mỡ, họ được chia thành hai nhóm. Một nhóm chủ yếu ăn cá, nhóm còn lại luân phiên ăn cá và thịt đỏ (lợn, bò, cừu...). Trong thời gian theo dõi, tổng lượng calo, 3 nhóm chất dinh dưỡng chính, chất xơ, mức độ hoạt động thể chất và cân nặng của hai nhóm không có sự khác biệt đáng kể.

Bạn nên ăn cá đều đặn mỗi tuần. Ảnh: Ban Mai

Sau 84 ngày, kết quả đo lại cho thấy lượng mỡ trong gan của nhóm luân phiên ăn cá và thịt đỏ giảm khoảng 1,83%. Trong khi đó, nhóm chủ yếu ăn cá giảm khoảng 4,89%. Như vậy, mức giảm lượng mỡ trong gan ở nhóm ăn cá cao gấp 1,67 lần nhóm còn lại.

Không chỉ lượng mỡ trong gan được cải thiện, một số chỉ số chuyển hóa ở nhóm chủ yếu ăn cá cũng có thay đổi tích cực, gồm chỉ số chức năng gan, triglyceride (mỡ trong máu), HDL cholesterol (thường được gọi là cholesterol tốt), đường huyết lúc đói, chỉ số viêm.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Lão Cô (Trung Quốc), kết quả này có thể liên quan đến 3 cơ chế:

Cá thay đổi loại chất béo trong chế độ ăn: Khi bạn ăn nhiều cá hơn, khẩu phần có xu hướng cung cấp nhiều chất béo có lợi như omega-3, đồng thời giảm lượng chất béo bão hòa, cholesterol và sắt heme. Nghiên cứu cho thấy omega-3 có thể cải thiện tình trạng mỡ tích tụ trong gan, men gan, kháng insulin và đường huyết. Ngược lại, chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa từ thịt đỏ có thể thúc đẩy gan tích tụ mỡ.

Ăn nhiều cá làm thay đổi hệ vi khuẩn đường ruột: Ở những người chủ yếu ăn cá, lượng Faecalibacterium tăng lên, trong khi Escherichia-Shigella và Prevotella 9 giảm. Faecalibacterium có thể sử dụng chất xơ để tạo ra các axit béo chuỗi ngắn, trong đó có Butyrate. Những chất này góp phần duy trì lớp bảo vệ của đường ruột, điều hòa miễn dịch, tham gia vào quá trình xử lý đường và chất béo của cơ thể.

Sự thay đổi ở đường ruột có thể tiếp tục tác động đến gan: Nghiên cứu ghi nhận chế độ ăn nhiều cá làm thay đổi thành phần axit mật, tham gia điều chỉnh cách cơ thể sử dụng đường, chất béo và năng lượng.

Do đó, chuyên gia Lão cho rằng chế độ ăn nhiều cá có thể tác động đến gan thông qua mối liên hệ giữa chế độ ăn, hệ vi sinh vật đường ruột và các chất chuyển hóa. Những thay đổi này ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa chất béo và lượng mỡ tích tụ trong gan.