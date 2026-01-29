Ngày 29/1, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhân Phan Anh Văn (31 tuổi), người hiến gan là em gái ruột Phan Thị Thủy Tiên (21 tuổi, cùng trú xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng).

Theo bác sĩ CK II Nguyễn Hoàng, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân Văn mắc viêm gan B nhiều năm nhưng chưa điều trị kháng virus. Sau đó, bệnh nhân được phát hiện ung thư gan ở cả thùy phải và thùy trái. Do tổn thương lan rộng, bệnh nhân không còn chỉ định phẫu thuật triệt căn, ghép gan được xác định là phương pháp duy nhất nhằm kéo dài sự sống.

Trong gia đình có 3 người thân đều dương tính với viêm gan B, không đủ điều kiện hiến gan. May mắn, em gái út Phan Thị Thủy Tiên - là người duy nhất không mắc bệnh và đã hiến một phần lá gan của mình để cứu anh trai.

“Anh là người đã chịu nhiều vất vả để nuôi em ăn học, nên giờ đây em sẵn sàng hiến gan để cứu anh”, Tiên chia sẻ.

Anh Phan Anh Văn đã được phẫu thuật thành công ca ghép gan. Ảnh: H.S

Qua thăm khám, đo đạc thể tích gan, các bác sĩ xác định phần gan hiến phù hợp với người nhận, đồng thời phần gan còn lại vẫn đảm bảo an toàn cho người hiến.

Toàn bộ hồ sơ được trình Hội đồng Ghép gan của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Đà Nẵng. Sau khi thống nhất về chuyên môn, ca ghép được tiến hành từ 8h ngày 10/1, với sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành ghép gan của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và PGS.TS Lê Văn Thành, nguyên Chủ nhiệm Khoa Gan - Mật - Tụy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ca mổ kéo dài 5 giờ, sau phẫu thuật người hiến tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Đối với người nhận, sau khi cắt bỏ toàn bộ phần gan ung thư, mảnh gan ghép được đưa vào ổ bụng, nối mạch máu và đường mật. Bệnh nhân tỉnh ngay trong phòng mổ, rút ống nội khí quản và chuyển về phòng hồi sức.

Sau một tuần theo dõi, người hiến gan hồi phục tốt. Bệnh nhân ghép gan ổn định, chức năng mảnh ghép hoạt động tốt, đã có thể tự đi lại và ăn uống bình thường.

“Đây là cặp ghép gan đặc biệt khi cả người hiến và người nhận đều còn rất trẻ, là anh em ruột trong gia đình khó khăn. Với sự hỗ trợ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và sự chung tay của cộng đồng, ca ghép đã diễn ra thuận lợi”, bác sĩ Nguyễn Hoàng chia sẻ.