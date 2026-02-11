Ngày 11/2, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận cấp cứu một gia đình gồm bố mẹ và hai con gái 13, 15 tuổi (ngụ TPHCM) nghi ngộ độc sau khi ăn cá mú đỏ trong bữa cơm tại nhà. Cả 4 người lần lượt xuất hiện triệu chứng đau bụng âm ỉ, tiêu chảy, nôn ói nhiều kèm mệt lả.

Tại Khoa Cấp cứu, hai bé gái được ghi nhận nhịp tim chậm và huyết áp thấp - dấu hiệu nguy hiểm ảnh hưởng tim mạch. Sau đánh giá, các bé được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực Nhi - Sơ sinh còn bố mẹ được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để theo dõi liên tục.

Trong quá trình điều trị, hai bệnh nhi được theo dõi sát các chỉ số sinh tồn. Các triệu chứng tiêu hóa và toàn thân giảm dần, tình trạng mệt lả, choáng váng cải thiện, nhịp tim và huyết áp ổn định trở lại. Sau hơn 3 ngày điều trị, cả bốn thành viên đều cải thiện tốt và xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Nhân viên y tế thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ, nhiều người cùng xuất hiện triệu chứng sau bữa ăn cá mú (thường sống gần rạn san hô) và biểu hiện rối loạn tim mạch dẫn tới nghi ngờ ngộ độc Ciguatoxin.

Ciguatoxin là độc tố từ vi tảo biển, tích lũy trong cá qua chuỗi thức ăn. Độc tố này không bị phá hủy khi nấu chín hay chế biến thông thường, khiến người ăn khó nhận biết nguy cơ. Các loài cá lớn sống gần rạn san hô như cá mú, cá hồng, cá nhồng, cá chình, cá cam có nguy cơ tích lũy độc tố cao.

Ngộ độc Ciguatoxin không chỉ gây rối loạn tiêu hóa mà còn có thể kèm triệu chứng thần kinh như tê rần quanh miệng, tay chân, chóng mặt. Đáng lưu ý, độc tố có thể ảnh hưởng tim mạch, biểu hiện qua nhịp tim chậm và tụt huyết áp.

BS.CKII Nguyễn Hà Phương, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực Nhi - Sơ sinh cho biết: "Ngộ độc Ciguatoxin có biểu hiện đa dạng và diễn tiến không đồng nhất. Các dấu hiệu như choáng váng, mạch chậm, huyết áp thấp cho thấy nguy cơ diễn tiến nặng, cần theo dõi liên tục và xử trí kịp thời".

Hiện nay chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho Ciguatoxin. Điều trị chủ yếu là hỗ trợ, theo dõi sát và xử trí khi có biểu hiện ảnh hưởng toàn thân hoặc tim mạch.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện triệu chứng bất thường sau ăn cá biển, đặc biệt có choáng váng, mệt lả, nhịp tim chậm, huyết áp thấp hoặc nhiều người cùng có triệu chứng, bệnh nhân cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và theo dõi kịp thời.